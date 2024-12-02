Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta!

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Turistik Doğu Ekspresi bilet satışları ne zaman başlıyor ve biletleri ne kadar olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Her yıl büyük ilgiyle karşılanan bu seferlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı bir açıklamada bulundu. Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik Doğu Ekspresi seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

Yazılı açıklamasında Uraloğlu, turistik Doğu Ekspresi biletlerinin yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur şeklinde satışa sunulduğunu belirterek, "Bireysel yolcular için ayrılan vagonların bilet satışları da yarın başlıyor," ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlayacak ve 2 Mart 2025'e kadar devam edecek. Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer düzenlenecek," bilgisini paylaştı.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR VE GÜZERGAHI NEDİR?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan saat 13.55'te hareket edecek. Yolculuk sırasında Erzincan'da 150 dakika ve Erzurum'da 240 dakika mola vererek yolculara şehirleri gezip keşfetme fırsatı sunacak.

Kars'tan dönüşte ise tren, saat 21.05'te hareket edecek ve İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika, Sivas'ta ise 180 dakika durarak yolcuların tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etmelerine imkan tanıyacak.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ FİYATLARI VE DURUMU

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, kişi başı 5.250 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Biletler, TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve bilet.tcdd.gov.tr adresi üzerinden temin edilebiliyor.

TCDD'nin bilet fiyatı 5.250 TL iken, tur firmalarının hazırladığı paket programlar, seyahat, konaklama, Kars gezisi ve uçak bileti gibi hizmetleri de kapsıyor. Bu kapsamlı paketlerin fiyatları 20.000 TL ile 30.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.