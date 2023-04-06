10 milyon takipçisi bulunan Icardi'den, Başakşehir maçının ardından gündem yaratacak paylaşım: Yılın soygunu - Son Dakika
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10 milyon takipçisi bulunan Icardi'den, Başakşehir maçının ardından gündem yaratacak paylaşım: Yılın soygunu

06.04.2023 12:12

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e yenilerek turnuvaya havlu atan Galatasaray, maçtan bir pozisyonu "Kasıt VAR" ifadesiyle paylaştı. 10 milyon takipçisi bulunan Mauro Icardi o paylaşımı alıntılayarak, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." mesajıyla kendi hesabında paylaştı.

Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attı. Sarı-kırmızılı camia maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterirken, Mauro Icardi'den bomba bir paylaşım geldi.

"KASIT VAR"

Galatasaray resmi hesabı karşılaşma sonrası tartışmalı bir pozisyonu "Kasıt VAR" ifadesiyle paylaştı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi de hakem isyanına sessiz kalmadı.

Dünyanın takip ettiği Icardi'den Başakşehir maçı sonrası sansasyonel paylaşım: Yılın soygunu

"BİR UTANÇ, BİR SKANDAL"

Arjantinli yıldız, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından Galatasaray'ın gönderisini alıntılayarak "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin takipçi sayısına vurgu yaparak, "Hakem hatalarını tüm dünyaya duyurdu." yorumlarında bulundu.

Dünyanın takip ettiği Icardi'den Başakşehir maçı sonrası sansasyonel paylaşım: Yılın soygunu
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Son Dakika Spor 10 milyon takipçisi bulunan Icardi'den, Başakşehir maçının ardından gündem yaratacak paylaşım: Yılın soygunu - Son Dakika


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