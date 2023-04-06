10 milyon takipçisi bulunan Icardi'den, Başakşehir maçının ardından gündem yaratacak paylaşım: Yılın soygunu

Silahından çıkan mermi gündemi değiştirdi! O bekçi ilk kez konuştu

Seçimlere 38 gün kala Sarıgül de tarafını resmen ilan etti

Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attı. Sarı-kırmızılı camia maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterirken, Mauro Icardi'den bomba bir paylaşım geldi.

"KASIT VAR"

Galatasaray resmi hesabı karşılaşma sonrası tartışmalı bir pozisyonu "Kasıt VAR" ifadesiyle paylaştı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi de hakem isyanına sessiz kalmadı.

"BİR UTANÇ, BİR SKANDAL"

Arjantinli yıldız, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından Galatasaray'ın gönderisini alıntılayarak "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin takipçi sayısına vurgu yaparak, "Hakem hatalarını tüm dünyaya duyurdu." yorumlarında bulundu.