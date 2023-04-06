Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attı. Sarı-kırmızılı camia maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterirken, Mauro Icardi'den bomba bir paylaşım geldi.
Galatasaray resmi hesabı karşılaşma sonrası tartışmalı bir pozisyonu "Kasıt VAR" ifadesiyle paylaştı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi de hakem isyanına sessiz kalmadı.
Arjantinli yıldız, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından Galatasaray'ın gönderisini alıntılayarak "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin takipçi sayısına vurgu yaparak, "Hakem hatalarını tüm dünyaya duyurdu." yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Spor › 10 milyon takipçisi bulunan Icardi'den, Başakşehir maçının ardından gündem yaratacak paylaşım: Yılın soygunu - Son Dakika