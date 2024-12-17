10 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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10 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi

10 Süper Lig Kulübü PFDK\'ya Sevk Edildi

TFF, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 kulübü PFDK'ya sevk etti.

17.12.2024 21:32
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında olduğu 10 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Eyüpspor, Adana Demirspor kulüpleri; çirkin ve kötü tezahüratı

Adana Demirspor ve Trabzonspor, saha olayları

Bodrum FK, Hatayspor ve Galatasaray, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PDFK'ya sevk edildi.

Galatasaray, ayrıca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kurula gönderildi.

Başakşehir, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi;

Başakşehirli futbcol Ousseynou Ba'nın kural dışı hareketi

Hatayspor da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kurula gönderildi.

Hatayspor Kulübü idarecileri Mehmet Reşat Akpınar ve Mahmut Doğuş Aslan, Hatayspor Kulübü görevlisi İlyas Bayraktar, Hatayspor Kulübü Antrenörü Ayhan Tenbeloğlu ve Hatayspor Kulübü görevlisi Emre Aslan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle;

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarında sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 10 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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