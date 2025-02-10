12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Spor

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Başladı

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya\'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ortaklığıyla düzenlenen 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla Antalya'da açılış seremonisi düzenlendi. Turnuva, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için puan verecek.

10.02.2025 20:48  Güncelleme: 21:52
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ortaklığı ile Antalya'da düzenlenen 12'nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın açılış seremonisi, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

12'nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı ile Antalya'da düzenlenecek. Turnuvanın açılış töreni Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Seremoniye; Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Tekvando Konseyi Üyesi Inseon Kim, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve vatandaşlar katılım gösterdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Şahin, tekvandonun Türkiye'nin çok sayıda madalya kazandığı önemli bir spor dalı olduğunu belirtti. Tekvando sporunun, gençlerin kendilerini ifade etmeleri açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Vali Şahin, "İnanıyorum ki bu sporda daha nice madalyalar kazanacağız. Bunun için gerekli her türlü altyapıya sahibiz ve hazırız. Bugün gerçekleştirilen bu turnuva da bu zincirin bir halkası. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2025 yılında da çok sayıda spor müsabakasını ve turnuvayı Antalyalılarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

BAHRİ TANRIKULU: ANTALYA'DA TAEKWONDO ŞÖLENİ YAŞANIYOR

Turnuvanın sadece Türkiye değil, dünya tekvandosu için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Antalya'da tam anlamıyla bir tekvando şöleni yaşanıyor. Açılışımızı 2 gün önce para tekvando ile yaptık. Çok güzel maçlar oldu, çok duygusal anlar yaşandı. Özel sporcularımızın performansı bizlere ilham verdi. Dün kadın yıldız sporcularımız yarıştı, bugün ise yıldız erkeklerle maçlar devam ediyor" dedi.

Turnuvanın önceki yıllarda G1 kategorisinde yapıldığını hatırlatan Başkan Tanrıkulu, bu yıl organizasyonun G2 kategorisine yükseldiğini dile getirdi. Tanrıkulu, bu yükselme sayesinde sporcuların dünya sıralamasına daha fazla puan kazandıran bir turnuvada mücadele edeceğine işaret ederek, "Yaklaşık 2-3 ay önce yaptığımız girişimlerle turnuvamızı G2 kategorisine yükselttik. Artık dünya sıralamasında 20 puan veren önemli bir organizasyon haline geldi. Bu da dünyanın dört bir yanından sporcuların katılım göstermesine vesile oldu" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu ayrıca 2025 yılında yapılacak olan Para Dünya Şampiyonası ile 21 yaş altı Ümitler Dünya Şampiyonası'nı da Türkiye'ye getirmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Bu sene yapılacak olan Para Dünya Şampiyonası'na ülkemizi almak için bütün yazışmalarımızı yaptık. Sunumlarımız hazır. Kendilerine sunduk ve gönderdik. Mart'ın 16'sında belli olacak. Hem de bu sene yapılacak olan Ümitler Dünya Şampiyonası'nı yapmak için de talip olduk" diye konuştu.

SPORCULAR LOS ANGELES 2028 YOLUNDA PUAN TOPLAYACAK

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için de puan verecek. 9 ve 10 Şubat'ta yıldızlar kategorisinde müsabakaların yapıldığı turnuvada, sonraki 4 gün boyunca büyükler ve gençlerde tekvando müsabakaları gerçekleştirilecek. Son iki günde ise tekvando poomsae heyecanı yaşanacak. G-2 kategorisinde gerçekleşecek müsabakalarda tekvando ve para tekvandoda Los Angeles 2028 yolunda sporcular olimpik puanları hanelerine yazdırabilecek. Yine aynı şekilde sporcular para poomsae ve tekvando poomsaede dünya sıralaması puanları elde edebilecek. 11 ve 12 Şubat'ta yapılacak büyükler kategorisi müsabakalarında ülkemize Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandıran Nafia Kuş Aydın'ın yanı sıra Paris'te mücadele eden Hatice Kübra İlgün, Merve Dinçel Kavurat, Hakan Reçber ve Emre Kutalmış Ateşi gibi isimler de tatamiye çıkacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika

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