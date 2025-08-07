13. TAYK Eker Olympos Regatta Başlıyor - Son Dakika
13. TAYK Eker Olympos Regatta Başlıyor

13. TAYK Eker Olympos Regatta Başlıyor
07.08.2025 14:39
İstanbul'da 8-17 Ağustos'ta düzenlenecek yelken festivali 5 kategoriyle deniz tutkunlarını bekliyor.

TÜRKİYE Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 13'üncü TAYK Eker Olympos Regatta, 8-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. 'Rüzgarı Yakala' mottosuyla yola çıkan organizasyon, bu yıl da deniz tutkunlarına Marmara'nın maviliklerinde unutulmaz bir yelken festivali yaşatacak.

13'üncü TAYK – Eker Olympos Regatta'nın yarış takvimi açıklandı. Yelken yarışı olmanın ötesinde, tutku, cesaret ve takım ruhunu yansıtan büyük bir deniz festivali olan 13'üncü TAYK – Eker Olympos Regatta, 8-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında; J70, J70 Match Race, IOM (International One Metre), Hareketli Salma ve Yat Sınıfları olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride mücadele yaşanacak. Organizasyonda öne çıkan etaplar arasında; 8-9-10 Ağustos'ta Kalamış açıklarında gerçekleşecek yüksek tempolu J70 yarışları, ardından 12-13 Ağustos'ta yapılacak Match Race formatındaki J70 mücadeleleri yer alıyor. Teknolojiyle sporu buluşturan IOM sınıfı yarışları ise Kalamış Su Ürünleri'nde 16-17 Ağustos'ta düzenlenecek.

GENÇ YELKENCİLER 12 AĞUSTOS'TA DENİZE AÇILACAK

Genç yelkencilerin sahneye çıkacağı Hareketli Salma Kategorileri ise 12-14 Ağustos tarihlerinde Marmara Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek. Minik sporcuların cesaretle mücadele edeceği yarışların, festivalin en renkli ve ilham verici anlarına sahne olması bekleniyor.

GÖRKEMLİ BOĞAZ YARIŞI

Festivalin ikinci haftasında start alacak olan yat yarışları, 15 Ağustos akşamı Çınarcık rotasında başlayacak gece offshore yarışıyla heyecanı zirveye taşıyacak. 16 Ağustos'ta şamandıra parkurundaki inshore yarışlarının ardından, 17 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki görkemli Boğaz Yarışı ile yelkenin en büyük festivali sona erecek.

CANLI YAYINLAR FARKLI BİR DENEYİM SUNACAK

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören canlı yayınlar, bu yıl da gelişmiş 3D modellemeler ve grafik destekleriyle izleyicilere farklı bir deneyim sunacak. 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde görev alan ekip tarafından hazırlanan yayınlar, sporseverlerin yarışları farklı açılardan, daha derinlemesine takip etmesini sağlayacak. Özellikle 9-10 Ağustos'taki J70 yarışları ve 17 Ağustos'taki Boğaz Yarışı ile Ödül Töreni, dinamik anlatım ve görsel zenginlikle canlı olarak izlenebilecek.

13'üncü TAYK – Eker Olympos Regatta boyunca düzenlenecek İtalyan Günü, Türk Gecesi, Festival Gecesi ve Sokak Lezzetleri Gecesi gibi sosyal etkinlikler ise denizdeki rekabetin karada keyifli anlarla tamamlanmasını sağlayacak.

YARIŞ TAKVİMİ

13. TAYK – Eker Olympos Regatta Takvimi ise,

J70 Kategorisi: 8-9-10 Ağustos

IOM Kategorisi: 16-17 Ağustos

Hareketli Salma Kategorileri Kayıtları: 11 Ağustos

J70 Match Race Kategorisi: 12-13 Ağustos

Hareketli Salma Kategorileri: 12-13-14 Ağustos

Olympos Regatta/ Off Shore Yarışı: 15 Ağustos

Olympos Regatta/ Şamandıra: 16 Ağustos

Olympos Regatta/ Boğaz Yarışı: 17 Ağustos

Kaynak: DHA

13:23
