17. Haftada 5 Maç Oynandı

Spor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasına 5 maçla devam edildi.

Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

İstanbul Ankaspor- Esenler Erokspor: 76-93

Konya Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 102-99

Carpartner TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi: 73-72

Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol- Gaziantep Basketbol: 85-80

MKE Ankaragücü Ikon Menkul- Fenerbahçe Koleji Novotel: 85-66