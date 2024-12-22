Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftasına 5 maçla devam edildi.
Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
İstanbul Ankaspor- Esenler Erokspor: 76-93
Konya Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 102-99
Carpartner TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi: 73-72
Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol- Gaziantep Basketbol: 85-80
MKE Ankaragücü Ikon Menkul- Fenerbahçe Koleji Novotel: 85-66
Son Dakika › Spor › 17. Haftada 5 Maç Oynandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?