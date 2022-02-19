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19 Şubat Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika

19 Şubat Cumartesi Spor Gündemi

19.02.2022 09:57
19 Şubat Cumartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor16.00 Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor19.00 Beşiktaş - AltayFENERBAHÇESarı lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor - GZT Giresunspor19.00 Beşiktaş - Altay

FENERBAHÇESarı lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.

SPOR TOTO 1. LİG13.30 Beypiliç Boluspor - Gençlerbirliği 19.00 Tuzlaspor - Kocaelispor

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi15.30 Beşiktaş Icrypex - Frutti Extra Bursaspor

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Antalya 07 Basketbol - Galatasaray15.30 Nesibe Aydın - Botaş16.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor - Bellona Kayseri Basketbol

- Euroleague Kadınlar18.00 Fenerbahçe Safiport - Famila Schio

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Allpower Akü Cizre Bld. - Altekma15.30 Tokat Bld. Plevne - Spor Toto16.00 Sorgun Bld. - Yeni Kızıltepe Spor16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş - Bingöl Solhan Spor18: 30 Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta

- Misli.Com Sultanlar Ligi

14.00 Yeşilyurt - Kuzeyboru


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 19 Şubat Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 19 Şubat Cumartesi Spor Gündemi - Son Dakika
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