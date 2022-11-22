Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1'le geçtiği tarihi zaferde en büyük pay sahiplerinde olan Al-Owais'in maç sonu görüntüsü dikkat çekti - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1'le geçtiği tarihi zaferde en büyük pay sahiplerinde olan Al-Owais'in maç sonu görüntüsü dikkat çekti

22.11.2022 19:30

Dünya Kupası'nda favori gösterilen Arjantin'i 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'ın tecrübeli eldiveni Al-Owais'in maçtan sonra çekilen fotoğraf karesi verilen mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi. Bahsi geçen fotoğrafta Al-Owais'in dizlerindeki yaralar ve yüzündeki yorgunluk ifadesi dikkat çekti.

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü ise Suudi Arabistan'ın maçta nasıl galip geldiğini gözler önüne serdi.

MESSİ TARİHE GEÇTİ

Suudi Arabistan 48. dakikada Saleh Al Shehri ve 52. dakikada Salem Al Dawsari'nin golleriyle Arjantin'i 2-1 mağlup edip büyük bir sürprize imza attı. Arjantin'in tek golünü 10. dakikada penaltıdan Messi attı. Lionel Messi attığı golle 4 Dünya Kupası'nda gol atan beşinci isim olarak tarihe geçti.

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RÜYA GİBİ BİR İKİNCİ YARI

İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle Suudi Arabistan sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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KALECİNİN MAÇTAN SONRAKİ HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Fakat maçtan sonra ortaya çıkan bir fotoğraf sosyal medyada oldukça konuşuldu file bekçisi Al-Owais'in dizindeki yara ve yüzündeki yorgunluğu Suudi Arabistan'ın maçı nasıl kazandığını anlatan en iyi tablo oldu.

işte kaleci Al-Owais'in maçtan sonraki haki:

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1'le geçtiği tarihi zaferde en büyük pay sahiplerinde olan Al-Owais'in maç sonu görüntüsü dikkat çekti - Son Dakika
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