Cristiano Ronaldo golünü attı! Futbol tarihinin ikonik olacak fotoğraflarından biri ortaya çıktı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo golünü attı! Futbol tarihinin ikonik olacak fotoğraflarından biri ortaya çıktı

25.11.2022 09:15

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Portekiz'in Gana'yı 3-2 yendiği müsabakada gol atan Cristiano Ronaldo'nun sevindiği esnada arkasındaki tribünde asılı Messi pankartının önünde fotoğraflanması gündem oldu. Messi'nin sanki hayran hayran Ronaldo'yu izliyormuşçasına görüntülendiği kare futbol tarihinin en ikonik görsellerinden biri olmaya şimdiden aday oldu. Futbolseverleri mest eden fotoğraf sosyal medyada da binlerce etkileşim aldı.

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı ile güzel bir başlangıç yaptı. Gana karşısında takımını öne geçiren Portekizli yıldızın sevincinde ortaya çıkan kare gündeme oturdu.

RONALDO PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 65'inci dakikasında perdeyi penaltıdan Ronaldo açtı. 73'te Andre Ayew skoru eşitledi. 78'de Joao Felix Portekiz'i 2-1 öne geçirdi. Leao 80'de skoru 3-1 yaptı. Gana pes etmedi, 89'da skoru 3-2'ye getirdi. Son dakikalarda iki takım da inanılmaz pozisyonlar yakaladı ancak maçı Portekiz kazandı.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURAN KARE

Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı gol sonrasındaki sevinci ise gündem oldu. Arkasında bulunan tribündeki Messi pankartının önünde fotoğraflanan Portekizli yıldızın o karesini sosyal medyada paylaşmayan kalmadı. Fotoğrafta Messi'nin Ronaldo'ya hayran hayran baktığı görülürken, futbolseverler bu görselin futbol tarihinin en ikonik görsellerinden biri olabileceğini söyledi.

İşte o fotoğraf:

Bu kareden saniyeler sonra futbol tarihinin en ikonik fotoğraflarından biri çekildi! Messi çok üzülecek
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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo golünü attı! Futbol tarihinin ikonik olacak fotoğraflarından biri ortaya çıktı - Son Dakika
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