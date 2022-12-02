Katar'da ortalığı birbirine katan Mesut Özil posteri! Almanlar tribünü karıştırdı - Son Dakika
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Katar'da ortalığı birbirine katan Mesut Özil posteri! Almanlar tribünü karıştırdı

02.12.2022 11:04

2022 Dünya Kupası E Grubu son mücadelesinde Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen gruptan çıkamadı ve turnuvaya veda etti. Maç sonunda oldukça sinirli olan Alman taraftarlar, tribünde Mesut Özil posteri açan insanlara saldırdı.

Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etti. Panzerler, Japonya'nın İspanya'yı yenmesi sonrası grupta 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti. Büyük yıkım yaşayan Alman taraftarlar, tribünde gerginlik çıkardı.

JAPONYA, ALMANYA'YI EVE YOLLADI

Almanya ile Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya, 4-2 kazanmasına rağmen Japonya'nın İspanya karşısındaki sürpriz galibiyetiyle gruptan çıkamadı.

MESUT ÖZİL POSTERİNİ GÖRÜNCE ÇILDIRDILAR

Karşılaşma sonrası sinirden adeta çıldıran Alman taraftarlar ise tribünde gerginlik çıkardı. Mesut Özil posteri açan insanlara saldıran Almanlar, posteri yırtmaya çalıştı. Olaylar çok büyümeden sona erdi.

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Almanya, İspanya, Japonya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'da ortalığı birbirine katan Mesut Özil posteri! Almanlar tribünü karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'da ortalığı birbirine katan Mesut Özil posteri! Almanlar tribünü karıştırdı - Son Dakika
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