Almanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etti. Panzerler, Japonya'nın İspanya'yı yenmesi sonrası grupta 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti. Büyük yıkım yaşayan Alman taraftarlar, tribünde gerginlik çıkardı.
Almanya ile Kosta Rika, 2022 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya, 4-2 kazanmasına rağmen Japonya'nın İspanya karşısındaki sürpriz galibiyetiyle gruptan çıkamadı.
Karşılaşma sonrası sinirden adeta çıldıran Alman taraftarlar ise tribünde gerginlik çıkardı. Mesut Özil posteri açan insanlara saldıran Almanlar, posteri yırtmaya çalıştı. Olaylar çok büyümeden sona erdi.
Son Dakika › Spor › Katar'da ortalığı birbirine katan Mesut Özil posteri! Almanlar tribünü karıştırdı - Son Dakika