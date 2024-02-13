2023-2024 Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir'de Başladı - Son Dakika
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2023-2024 Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir'de Başladı

2023-2024 Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir\'de Başladı

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen seremoniyle başlayan 2023-2024 Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları'na 9 ildeki 350 sporcu ve antrenör katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, açılış seremonisinde sporculara başarılar diledi. Müsabakalar yarın sona erecek.

13.02.2024 16:57  Güncelleme: 16:58
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2023-2024 Yılı Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen seremoni ile başladı.

Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız - Erkek Grup Müsabakalarına Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Nevşehir'den yaklaşık 350 sporcu ve antrenörlerin katılıyor. Müsabakaların açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir; "Sizler hem illeriniz en iyi şekilde temsil etmek hem de gruptan çıkma için mücadele ediyorsunuz. Müsabakalarda başarı diliyorum" dedi.

Müsabakalar yarın sona erecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2023-2024 Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir'de Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023-2024 Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir'de Başladı - Son Dakika
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