2023-2024 Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir\'de Başladı

Spor

2023-2024 Yılı Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen seremoni ile başladı.

Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız - Erkek Grup Müsabakalarına Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, İstanbul ve Nevşehir'den yaklaşık 350 sporcu ve antrenörlerin katılıyor. Müsabakaların açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir; "Sizler hem illeriniz en iyi şekilde temsil etmek hem de gruptan çıkma için mücadele ediyorsunuz. Müsabakalarda başarı diliyorum" dedi.

Müsabakalar yarın sona erecek. - NEVŞEHİR