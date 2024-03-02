2023 Kış Deaflympics'te futsal ve curling heyecanı

- 2023 Kış Deaflympics'te futsal heyecanı başladı
ERZURUM - Erzurum'da resmi açılışı yarın yapılacak 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) futsal müsabakaları da başladı.
Kadınlarda Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yla karşılaştı. İlk yarıyı 4-0 geride kapatan Türkiye, salondan 8-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Milli takım gruptaki ikinci maçında 3 Mart Pazar günü saat 10.30'da Kenya'yla karşılaşacak.
Kadınlar futsalda günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Türkiye - Almanya: 1-8
Polonya - Büyük Britanya: 4-6
B Grubu
İrlanda- İspanya: 1-17
Curling'te heyecan sürdü
Dün başlayan curling branşında da maçlara bugün devam edildi. Karışık takımlarda bugün 8 müsabaka yapıldı. Türkiye, ikinci maçında Macaristan'a 11-0 yenildi.
Curling karışık takım kategorisinde günün sonuçları şöyle:
Türkiye - Macaristan: 0-11
Kenya - Çin: 0-2
Macaristan - Ukrayna: 5-8
Polonya - Japonya: 3-11
Güney Kore - İsviçre: 6-12
Ukrayna - İsviçre: 9-4
Güney Kore- K enya: 2-0
Çin - Polonya: 13-8
2 Mart'ta futsal ve curling var
20. Kış Deaflypics'te yarın açılış töreninin yanı sıra futsal ve curling müsabakaları yapılacak. Erkekler futsalda müsabakalar yarın başlayacak. Türkiye, saat 10.30'da İtalya'yla karşılaşacak. Curling karışık takımlarda da maçlar devam edecek. Türkiye, saat 09.00'da Çin, 14.00'te ise Güney Kore'yle mücadele edecek.
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketiyle başlandı ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maç için hazır olduğunu açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' dedi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Esenler Erokspor-Kapaklıspor maçında Kapaklıspor 78-86 galip geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçında ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 83-68 kazandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçında ise Finalspor 88-92 galip geldi.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, oda duvarındaki Aziz Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Rotman ve Del Valle attı. Sakaryaspor'dan Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, Rajko Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Sakaryaspor'un oyuncusu Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
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