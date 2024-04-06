2023 Turkcell Süper Kupa\'da Galatasaray ile Fenerbahçe Şanlıurfa\'da karşılaşacak

2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.
2023 Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Kupa'yı ilk olarak 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynayacaktı fakat organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ortak kararıyla maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. TFF daha sonra iki kulüp ile istişare ederek, 7 Nisan 2024'te kupanın Şanlıurfa'da oynanmasına karar verildiğini duyurdu.
399. randevu
Galatasaray ile Fenerbahçe bu maçla birlikte 399. kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 127 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe son olarak ligin ilk yarısında Süper Lig'de Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 sona erdi.
Süper Kupa'da 4. maç
Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. İki takım, Süper Kupa'da en son 25 Ağustos 2014 tarihinde rakip oldu.
Süper Kupa'yı bugüne kadar Galatasaray 6 kez müzesine götürürken, Fenerbahçe de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Son 10 maçta Galatasaray üstün
Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Galatasaray 12, Fenerbahçe 6 kez gol sevinci yaşadı.
Okan Buruk ile İsmail Kartal 8. kez rakip
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 7 resmi maçta karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un başındaydı. Bu karşılaşmalarda Buruk'un takımları 3 kez, Kartal'ın ekipleri de 2 defa sahadan galip ayrıldı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.
Buruk ilk peşinde
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 2 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Buruk, Süper Kupa'yı ilk kez kazanmak istiyor. Başarılı teknik adam, 2021 yılında Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde bu kupada Trabzonspor'a 2-1'lik skorla kaybetmişti.
Fenerbahçe, U19 takımıyla çıkacak
Fenerbahçe geçtiğimiz salı günü yaptığı olağanüstü genel kurulda, TFF Süper Kupa ile ilgili de bir karar aldı. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda üyeler, yönetim kuruluna kupa maçına U19 takımıyla çıkılmasıyla ilgili yetki verdi. Sarı-lacivertlilerin kupadaki derbide U19 takımıyla yer alması bekleniyor.
Tribün gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın bilet gelirleri depremzedeler için kullanılacak. Müsabakanın bilet gelirleri, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yararına kullanılmak üzere bağışlanacak.
Volkan Bayarslan düdük çalacak
Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Şeker olacak. - İSTANBUL
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 1-0 önde olan Fenerbahçe, yarın oynanacak maçı kazanıp avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon final serisinde rakibine karşı 3-0'lık üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaşmıştı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne 20 bin 507 TL idari para cezası uygulandı. Dron ile kırmızı ışık ihlali yapan 4 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 1 sürücüye, aracının muayenesi bulunmadan trafiğe çıkan 1 sürücüye olmak üzere 6 sürücüye toplamda 20 bin 507 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Kumluca Belediyespor'un olağan kongresinde Mustafa Öztürk, kulüp başkanlığına seçildi. Yapılan seçimde tek liste yarışırken, Öztürk oy çokluğuyla başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Hüsnü Balcı, Serdar Parçaoğlu, İsmail Eren ve Erol Durdaş getirildi. Öztürk, yaptığı konuşmada, Kumluca Belediyespor'un 3. lige çıkması için çaba göstereceğini ve sporseverlerin desteğini beklediğini belirtti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yarın Sırbistan karşısında galip gelerek, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacağına inandığını söyledi. Kılıç, takımın Sırbistan maçına odaklandığını ve galibiyetle tarihe geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Kılıç, kadın milli hentbolcuların Avrupa kulüplerine olan ilgisinin arttığını ve bu durumun ülkemizi başarıyla temsil ettiklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi şehirde hareketlilik yaşanıyor. Otellerin yüzde yüz dolduğu kentte maç heyecanı sokaklara taşmaya başladı. Maç tarihinin belli olması ile hem bayramı hem de maç heyecanını Şanlıurfa'da yaşamak isteyenler bilet bulmakta zorlandı. Otobüs şirketlerinde de yoğunluklar yaşanıyor. Bayram tatili nedeniyle otellerde yaşanan yoğunluk, Süper Kupa maçı ile daha da arttı. Bölgede 8 bin yatak kapasitesi bulunan otellerin doluluk oranları yüzde yüzü buldu. Turizmci Ercan Saygı, Galatasaray kafilesini otellerinde ağırlayacaklarını ifade ederek, kupa maçıyla ilgili günler öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktardı. Kebap ustası Salih Akkuş, kente gelecek olan taraftara 'ciğer kebabı yemeden gitmeyin' tavsiyesinde bulundu. Çeşitli illerden Şanlıurfa'ya gelen taraftarlar ise maç için heyecanlı olduklarını belirterek, takımlarına başarılar diledi.
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, gelecek sezon için teknik direktör Sergen Yalçın ile yakın zamanda görüşme yapacaklarını açıkladı. Boztepe, takımın son maçındaki performansıyla ilgili detayları incelediklerini belirtirken, Yalçın'ın devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir olumsuz görüşlerinin olmadığını ifade etti. Ayrıca, Boztepe, Türk futbolunda yabancı hakem talebinin çoğunlukta olduğunu ve kulüplerin ağır cezalarla karşılaşmaması için sağduyu çağrısında bulundu.
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