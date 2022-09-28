EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu

28.09.2022 13:20
EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerine Türkiye, 4. torbadan katılacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerine Türkiye, 4. torbadan katılacak.

UEFA, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'ün eleme gruplarına katılacak takımların torbalarını duyurdu.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki milli takımların güncel sıralamasına göre yapılan değerlendirmenin ardından, 9 Ekim Pazar günü Frankfurt'ta düzenlenecek eleme kuralarına katılacak takımların torbaları belirlendi.

Buna göre A Milli Takım, turnuvaya 4. torbadan katılacak. Torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya.

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya.

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan.

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya.

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Beyaz Rusya, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta.

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.

Rusya elemelere katılamayacak

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle, Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan final bileti alacak.

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak.

Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.

YORUMLAR
500
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Almanya temaslarına başladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Almanya temaslarına başladı Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Almanya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:30 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek parası duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı
18:34 Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi
18:28 Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız
18:26 ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 19:57:11. #1.13#
SON DAKİKA: EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement