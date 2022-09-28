Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle, Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan final bileti alacak.

Buna göre A Milli Takım , turnuvaya 4. torbadan katılacak. Torbalar şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu - Son Dakika

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