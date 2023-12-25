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2024 Triatlon Faaliyet Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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2024 Triatlon Faaliyet Takvimi Açıklandı

Türkiye Triatlon Federasyonu, 2024 yılında düzenlenecek uluslararası triatlon yarışmalarının takvimini açıkladı. Türkiye, 6 farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu etkinlikler arasında Avrupa Triatlon Sprint ve Takım Şampiyonası, Challenge Gelibolu Orta Mesafe Triatlon Yarışı ve Avrupa Triatlon Kupası gibi önemli yarışlar bulunuyor.

2024 Triatlon Faaliyet Takvimi Açıklandı
25.12.2023 - 17:38,
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Triatlonda 2024 yılı faaliyet takvimi açıklandı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan programa göre, Türkiye 6 uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Avrupa Triatlon Sprint ve Takım Şampiyonası, 10-11 Ağustos tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek. Avrupa Triatlon Kupası'nda art arda 2. en fazla yapılan yarış olma özelliğini taşıyan Alanya ayağı ise 26-27 Ekim'de 33. kez organize edilecek.

2024'te Türkiye'de düzenlenecek öne çıkan uluslararası triatlon yarışmaları şöyle:

20-21 Nisan: Avrupa Gençler Triatlon Kupası Yenişehir ayağı (Mersin)

20-21 Nisan: Dünya Paratriatlon Kupası Yenişehir ayağı (Mersin)

1-2 Haziran: Challenge Gelibolu Orta Mesafe Triatlon Yarışı (Çanakkale)

10-11 Ağustos: Avrupa Triatlon Sprint ve Takım Şampiyonası (Balıkesir)

31 Ağusutos-1 Eylül: Avrupa Triatlon Kupası İstanbul ayağı

26-27 Ekim: Avrupa Triatlon Kupası Alanya ayağı (Antalya)

Kaynak: AA
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