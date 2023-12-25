2024 Triatlon Faaliyet Takvimi Açıklandı

Triatlonda 2024 yılı faaliyet takvimi açıklandı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun internet sitesinde yer alan programa göre, Türkiye 6 uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Avrupa Triatlon Sprint ve Takım Şampiyonası, 10-11 Ağustos tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek. Avrupa Triatlon Kupası'nda art arda 2. en fazla yapılan yarış olma özelliğini taşıyan Alanya ayağı ise 26-27 Ekim'de 33. kez organize edilecek.

2024'te Türkiye'de düzenlenecek öne çıkan uluslararası triatlon yarışmaları şöyle:

20-21 Nisan: Avrupa Gençler Triatlon Kupası Yenişehir ayağı (Mersin)

20-21 Nisan: Dünya Paratriatlon Kupası Yenişehir ayağı (Mersin)

1-2 Haziran: Challenge Gelibolu Orta Mesafe Triatlon Yarışı (Çanakkale)

10-11 Ağustos: Avrupa Triatlon Sprint ve Takım Şampiyonası (Balıkesir)

31 Ağusutos-1 Eylül: Avrupa Triatlon Kupası İstanbul ayağı

26-27 Ekim: Avrupa Triatlon Kupası Alanya ayağı (Antalya)