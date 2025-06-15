2025 Kulüpler Dünya Kupası Başladı - Son Dakika
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2025 Kulüpler Dünya Kupası Başladı

15.06.2025 09:59
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FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası ABD'de başladı. Açılış maçı 0-0 sona erdi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası, ABD'nin ev sahipliğinde başladı.

Organizasyonun açılış maçı Miami'de oynandı ve A Grubu'nda Mısır ekibi Al Ahly ile ABD kulübü Inter Miami, Hard Rock Stadı'ndaki karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında C Grubu'nda Bayern Münih ile Auckland, Cincinnati'de karşılaşacak. B Grubu'nda ise PSG ile Atletico Madrid, Los Angeles'te karşı karşıya gelecek.

6 Konfederasyondan 32 takımın 8 grupta mücadele ettiği turnuvada, gruplarında ilk iki sırayı alan 16 ekip son 16 turuna çıkacak.

Eleme usulüyle oynanan final turlarının ardından Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon belli olacak.

-Gruplar

Karşılaşmaların Atlanta, Charlotte, Cincinnati, New York, Miami, Nashville, Orlando, Pasadena, Philadelphia, Seattle ve Washington DC şehirlerinde oynanacağı Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

Kaynak: AA

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