2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için sözleşmeler imzalandı - Son Dakika
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2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için sözleşmeler imzalandı

2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için sözleşmeler imzalandı

Antalya'nın da ev sahipliği yapacağı 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için EHF ve ev sahibi ülke federasyonları ile sözleşmeler imzalandı. Şampiyonaya Türkiye, Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya da ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, Macaristan ile açılış maçında karşılaşacak.

01.05.2024 13:24
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Antalya'nın da ev sahipliği yapacağı 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için, EHF ve ev sahibi ülke federasyonları ile sözleşmeler imzalandı. Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen imza törenine; Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanı Başkanı Michael Wiederer ve diğer ev sahibi federasyon yetkilileri katıldı.

Türkiye'de Antalya'nın ev sahibi olacağı, 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na, Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya da ev sahipliği yapacak. 24 ülke takımının katılacağı şampiyonada eleme grupları; Antalya, Oradea, Cluj-Napoca, Brno, Katowice ve Bratislava'da oynanacak.

Açılış maçında A Milli Takım, Macaristan ile karşılaşacak

A Milli Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katılacağı ve 24 ülke takımının mücadele edeceği EHF Kadınlar EURO 2024'te fikstür belli oldu. Turnuvanın açılış maçını ev sahibi Macaristan ile A Milli Takım oynayacak. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da 28 Kasım'da yapılacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Şampiyonada dörder takımlı altı gruptan oluşan Ön Tur maçları, Debrecen (Macaristan), Basel (İsviçre) ve Innsbruck'ta (Avusturya) oynanacak ve her şehir iki gruba ev sahipliği yapacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan 12 takım, Ana Tur'a yükselecek. Ön Tur ve Ana Tur'daki tüm maçlar TSİ 17.30, 20.00 veya 22.30'da başlayacak.

Debrecen ve Viyana'da oynanacak Ana Tur'da 12 takım altışarlı iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulüyle mücadele edecek. Viyana'da 10 bin seyircili Wiener Stadthalle'de yapılacak final haftasında; grup birinci ve ikincileri yarı finalde eşleşirken, grup üçüncüleri beşincilik maçında karşılaşacak. Şampiyona 15 Aralık'ta oynanacak üçüncülük ve final maçı ile sona erecek.

A Milli Takım'ın maçları

A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu ve B Grubu'nun maçları Macaristan'ın ikinci büyük şehri olan Debrecen'de bulunan 6 bin 500 seyirci kapasiteli Fönix Arena'da oynanacak. Ön Tur A Grubu müsabakalarında A Milli Takım, 28 Kasım'da ev sahibi Macaristan ile oynayacağı açılış maçının ardından, 30 Kasım günü saat 22.30'da Kuzey Makedonya ile ve gruptaki son maçında ise 2 Aralık günü saat 22.30'da İsveç ile karşılaşacak.

EURO 2024 grupları ve maçların oynanacağı yerler şöyle:

A Grubu

İsveç, Macaristan, Kuzey Makedonya, Türkiye

B Grubu

Karadağ, Romanya, Sırbistan, Çekya

C Grubu (İsviçre, Basel, St. Jakobshalle Stadion)

Fransa, İspanya, Polonya,Portekiz

D Grubu (İsviçre, Basel, St. Jakobshalle Stadion)

Danimarka, İsviçre, Hırvatistan, Faroe Adaları

E Grubu (Avusturya, Innsbruck, Olympiaworld Innsbruck)

Norveç, Avusturya, Slovenya, Slovakya

F Grubu (Avusturya, Innsbruck, Olympiaworld Innsbruck)

Hollanda, Almanya, İzlanda, Ukrayna - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası için sözleşmeler imzalandı - Son Dakika

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