237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü

10 raunt süren maçta Miriam Gutierrez rakibinden tam 237 yumruk yedi. Nakavt olmayan ancak oldukça yıpranan Gutierrez maçı puanla kaybederken kırıklar ve şişliklerle dolu yüzünün son hali görenleri hayrete düşürdü.
Nakavt olmayan rakibini sosyal medyadan tebrik eden Amanda Serrano, "Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi' dedi. Miriam Gutierrez'in mücadele sonrası yüzünün geldiği hal ise endişelendirdi.
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