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237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü - Son Dakika

237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü

23.12.2021 18:17

Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez arasında yapılan boks maçı sonrası ortaya çıkan görüntü herkesi korkuttu. Karşılaşmada tam 237 yumruk yiyen ancak nakavt olmadan puanla maçı kaybeden Gutierrez'in yüzünün geldiği son hal görenleri şaşkınlığa uğrattı.

10 raunt süren maçta Miriam Gutierrez rakibinden tam 237 yumruk yedi. Nakavt olmayan ancak oldukça yıpranan Gutierrez maçı puanla kaybederken kırıklar ve şişliklerle dolu yüzünün son hali görenleri hayrete düşürdü.

Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü

"DANS PARTNERİM GUTIERREZ'E TEŞEKKÜR EDERİM"

Nakavt olmayan rakibini sosyal medyadan tebrik eden Amanda Serrano, "Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi' dedi. Miriam Gutierrez'in mücadele sonrası yüzünün geldiği hal ise endişelendirdi.

Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez
Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü

Nakavt, Dans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü - Son Dakika
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