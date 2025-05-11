25 ilden 1000 bisikletli Çanakkale'de şehitler için pedal çevirdi - Son Dakika
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Spor

25 ilden 1000 bisikletli Çanakkale'de şehitler için pedal çevirdi

Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen, Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca desteklenen "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü"nde 25 ilden 1000 bisikletli pedal çevirdi.

11.05.2025 12:06
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Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen, Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca desteklenen "Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü"nde 25 ilden 1000 bisikletli pedal çevirdi.

Sabah saatlerinde Eceabat ilçesinin Kilitbahir Kalesi önünde toplanan sporcular burada ısınma hareketleri yapıp sürüşe hazırlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sürüş öncesi yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'na katılan kahramanları saygıyla andıklarını belirterek, " Türkiye'nin dört bir yanından bu manevi atmosferi hissetmek ve Çanakkale Şehitleri'ni anmak için pedal çevirenlerin bu etkinliğe katılması, Tarihi Alan Başkanlığı olarak her zaman bizi çok mutlu etmektedir. Çanakkale herkesin ortak paydası ve ortak değeridir. Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası haline gelmiştir." dedi.

15 yaşındaki sürücü Batıkan Özseyhan, yaklaşık 6 yıldır bisiklet sürdüğünü, ÇABİP'in en iyi turlarından birinin Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü olduğunu ifade ederek, etkinliğe katıldığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıldır bisiklet sürdüğünü anlatan 13 yaşındaki Kerem Artuk ise 14. kez düzenlenen etkinliğe katılımın yüksek olduğunu, şehitleri andığı için mutluluk duyduğunu aktardı.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Gökçe Bozdağ, daha önce şehitlikleri ziyaret ettiğini ve ilk kez bisikletle yola çıkacağını belirterek, "Çok duyguluyum çok mutluyum. Herkesin birbirine saygılı, sportmen, ahlaklı olduğu böyle medeni bir toplulukla şehitliği 60 kilometre boyunca sürerek dolaşmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Yaklaşık 60 kilometrelik parkur hakkında bilgilendirilen 25 ilden 1000 bisikletli saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bu yıl 14. kez düzenlenen saygı sürüşüne başladı.

Sporcular Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliğine ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak.

Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip start noktasında sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 25 ilden 1000 bisikletli Çanakkale'de şehitler için pedal çevirdi - Son Dakika

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