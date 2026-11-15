3. Lig'de 12. hafta tamamlandı, Etimesgutspor 5-0'la 2. Grup'un yeni lideri oldu

3. Lig'de 12. hafta tamamlandı, Etimesgutspor 5-0'la 2. Grup'un yeni lideri olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3. Lig'de 12. hafta, ertelenen maç dışında tamamlandı. Etimesgutspor 5-0 kazanıp Eskişehirspor'un puan kaybıyla 2. Grup'ta liderliğe yükseldi; Fatsa Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor lider kaldı, Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı otobüs yangını nedeniyle ertelendi.
Nesine 3. Lig'de 12. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
1. Grup'ta Fatsa Belediyespor ve 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları karşısında 5-0 kazanan Etimesgutspor, Eskişehirspor'un puan kaybetmesiyle zirveye çıktı.
3. Grup'ta oynanması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK mücadelesi, konuk ekibin takım otobüsünde çıkan yangın sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 12. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FATSA BELEDİYESPOR
|12
|7
|3
|2
|19
|8
|11
|24
|2.PAZARSPOR
|12
|6
|4
|2
|18
|10
|8
|22
|3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|12
|5
|5
|2
|19
|16
|3
|20
|4.KARABÜK İDMANYURDU
|12
|5
|3
|4
|15
|16
|-1
|18
|5.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR
|12
|4
|5
|3
|21
|15
|6
|17
|6.ORDUSPOR 1967
|12
|4
|5
|3
|20
|17
|3
|17
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|12
|4
|5
|3
|17
|14
|3
|17
|8.SİLİVRİSPOR
|12
|5
|2
|5
|16
|15
|1
|17
|9.AMASYASPOR FK
|12
|4
|5
|3
|13
|13
|0
|17
|10.YALOVA FK 77 SPOR
|12
|4
|4
|4
|18
|21
|-3
|16
|11.İNKILAP FUTBOL
|12
|4
|3
|5
|17
|22
|-5
|15
|12.KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR
|12
|3
|6
|3
|10
|15
|-5
|15
|13.ZONGULDAKSPOR
|12
|3
|5
|4
|16
|16
|0
|14
|14.GALATASPOR
|12
|3
|5
|4
|12
|12
|0
|14
|15.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|12
|3
|5
|4
|15
|16
|-1
|14
|16.GÖLCÜKSPOR
|12
|2
|6
|4
|16
|20
|-4
|12
|17.TOKAT BELEDİYESPOR
|12
|3
|3
|6
|13
|18
|-5
|12
|18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ
|12
|0
|4
|8
|9
|20
|-11
|4
2. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ETİMESGUTSPOR
|12
|8
|2
|2
|24
|6
|18
|26
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|12
|7
|4
|1
|33
|12
|21
|25
|3.GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL
|12
|7
|4
|1
|22
|6
|16
|25
|4.BALIKESİRSPOR
|12
|7
|3
|2
|31
|19
|12
|24
|5.KARŞIYAKA
|12
|7
|3
|2
|19
|8
|11
|24
|6.BURSA YILDIRIMSPOR
|12
|6
|5
|1
|16
|10
|6
|23
|7.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|12
|6
|4
|2
|19
|9
|10
|22
|8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|12
|6
|4
|2
|19
|14
|5
|22
|9.BİGASPOR
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|20
|10.GAZİEMİR G.O.G. SPOR
|12
|4
|1
|7
|14
|25
|-11
|13
|11.KEPEZSPOR
|12
|3
|2
|7
|11
|17
|-6
|11
|12.ALANYA 1221 FUTBOL
|12
|3
|2
|7
|14
|27
|-13
|11
|13.UŞAKSPOR
|12
|2
|4
|6
|10
|15
|-5
|10
|14.ALTAY
|12
|2
|4
|6
|8
|21
|-13
|10
|15.SÖKE 1970 SPOR
|12
|1
|6
|5
|15
|23
|-8
|9
|16.BUCASPOR 1928
|12
|2
|2
|8
|10
|18
|-8
|8
|17.DENİZLİ İDMANYURDU 1959
|12
|1
|5
|6
|6
|22
|-16
|8
|18.1922 AKŞEHİRSPOR
|12
|1
|1
|10
|8
|30
|-22
|4
3. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|12
|9
|3
|0
|46
|10
|36
|30
|2.AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL
|12
|9
|2
|1
|29
|12
|17
|29
|3.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|12
|8
|2
|2
|30
|13
|17
|26
|4.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|12
|7
|4
|1
|21
|6
|15
|25
|5.NİĞDE BELEDİYESİSPOR
|12
|8
|1
|3
|24
|14
|10
|25
|6.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|12
|7
|3
|2
|32
|15
|17
|24
|7.BİTLİS 1916 FUTBOL
|12
|7
|2
|3
|22
|10
|12
|23
|8.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|11
|7
|0
|4
|16
|10
|6
|21
|9.KIRIKKALE FK
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|7
|20
|10.AYOS OSMANİYESPOR
|11
|5
|1
|5
|18
|18
|0
|16
|11.ADANA ADALETGÜCÜSPOR
|12
|4
|1
|7
|20
|26
|-6
|13
|12.AĞRI 1970 SPOR
|12
|3
|2
|7
|11
|19
|-8
|11
|13.DİYARBEKİRSPOR
|12
|3
|1
|8
|13
|17
|-4
|10
|14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|12
|2
|3
|7
|7
|27
|-20
|9
|15.1964 SİLİFKESPOR
|12
|2
|2
|8
|12
|25
|-13
|8
|16.KARAMAN FK
|11
|2
|0
|9
|8
|35
|-27
|6
|17.ADANASPOR
|12
|1
|1
|10
|10
|39
|-29
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|10
|0
|0
|10
|0
|30
|-30
|-3
Kaynak: AA
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