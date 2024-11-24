Nesine 3. Lig'in 12. haftası, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.
1. Grup'taki Düzce Cam Düzcespor- Anadolu Üniversitesi ve Tokat Belediye Plevnespor-Muşspor müsabakaları ile 3. Grup'taki Çorluspor 1947- Alanya 1221 maçı ertelendi.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Artvin Hopaspor- Belediye Kütahyaspor: 0-3
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Silifke Belediyespor: 1-1
Kaşıyaka-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-2
Kuşadasıspor-Ergene Velimeşespor: 0-0
2. Grup:
Muğlaspor- Uşakspor: 1-0
Amasyaspor FK- Fatsa Belediyespor: 1-1
Smart Holding Çayelispor-T. Metal 1963 Spor: 2-2
Tire 2021 FK- İnegöl Kafkasspor: 2-2
Etimesgut Belediyespor- Adıyaman FK: 4-0
Silivrispor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-1
ETİ Gübre Mazıdağı Fosfat Spor-Beykoz İshaklıspor: 0-0
3. Grup:
Karabük İdmanyurdu- Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
52 Orduspor FK-Çankayaspor: 3-0
Osmaniyespor FK- Aliağa Futbol: 0-0
Bayburt Özel İdare- Pazarspor: 1-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Viranşehir Belediyespor: 3-0
1923 Mustafa Kemalpaşaspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 0-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1
4. Grup:
Kolibri Ağrı 1970 Spor-Polatlı 1926 Spor: 2-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor- Bursa Nilüfer: 1-0
Kırıkkale FK- İzmir Çoruhlu FK: 1-0
Zonguldakspor FK- Niğde Belediyespor: 1-0
7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar- Mardin 1969 Spor: 1-2
Edirnespor- Denizlispor: 1-2
Son Dakika › Spor › 3. Lig'de 12. Haftanın Sonuçları - Son Dakika
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