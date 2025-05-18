- 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası hazırlıkları tamamlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 4. Uluslararası "Cudi Cup Tenis Turnuvası" hazırlıkları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla, 2'si kapalı 6 kortta düzenlenecek 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlıyor.

8 ülkeden 47 sporcunun katılım sağlayacağı turnuvanın hazırlıkları tamamlandı. Tenis kortlarında yapılan çalışmaları Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din incelemelerde bulundu. Vali Ekici ve beraberindekiler, kortlarda antrenman yapan sporcu ve antrenörler ile kısa görüşme gerçekleştirdi.

Vali Birol Ekici, 8 ülkeden 47 sporcu ve 45 antrenörün katılım sağladığını, tüm dünyadan tenisçilerin gelerek yarıştığı tenis turnuvasının bu yıl dördüncüsünü düzenlemenin Şırnak olarak haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 19 Mayıs ve 26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada Şırnaklı gençlerin de yarışacak olmasını hatırlatan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Şırnak nüfusunun 20.6'sının gençlerden oluşuyor. Nüfusumuzun 20.6'sı gençler tarafından oluşuyor ve bu gençlerimiz, tenisten futbola, voleybola, atletizme kadar boksa, haltere kadar çok sayıda branşta 50 bin lisansı sporcumuz, bugün Türkiye'nin sporuna güç katıyor. Daha 2 gün önce Polonya'da Dünya Boks Şampiyonası'nda Nurselen Yalgatekin adlı sporcumuz dünya şampiyonu oldu. Geçen ay halterde bir sporcumuz Avrupa şampiyonu oldu ve yine boksta bir başka sporcumuz yine Avrupa şampiyonu oldu. Bu şampiyonlukların haklı gururu ve mutluluğunu Şırnak olarak ülkemiz olarak, milletimiz olarak yaşamanın, gerçekten bu şehirde yaşamanın böyle sporculara sahip olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Enerji Bakanı, TBMM Başkanı ve bir grup milletvekillerinden oluşan bir heyetin Şırnak'a geleceğini bildiren Ekici, "Cudi Cup dördüncü tenis turnuvamız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin şehrimiz açısından önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Bugüne kadar 3 tane turnuva festival havasında geçmiş. Bu yıl da turnuvamız festival havasında geçecek olup Cuma günü turnuvamıza en büyük desteği veren Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ı ve Tenis Federasyonu Başkanımızı Cuma günü misafir edeceğimizi umuyoruz ve kendilerini buradan davet ediyoruz. Yarın yine birçok milletvekilimiz başta Meclis Başkanımız olmak üzere şehrimize teşrif edecekler. Enerji Bakanımızı, milletvekillerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı şehrimizde misafir edeceğiz ve turnuvamıza kendilerinin renk katacağına inanıyorum. Bu turnuvaya destek veren Gençlik Spor Bakanlığımıza Uluslararası Tenis Federasyonuna, Türkiye Tenis Federasyonu'na, Belediye Başkanımıza, Gençlik Spor il Müdürümüze ve daha birçok sporcumuza bugün gelerek burada yarın turnuvada yarışmaya başlayacak olan sporcularımıza, halkımıza, milletimize yürekten teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, Hollanda, Macaristan, Fas, Ukrayna, Rusya, Bulgaristan gibi ülkelerin katılımcılarıyla burada güzel turnuvalar müsabakalar yapılacağını ifade etti. Yarka, "Biz de Şırnak Belediyesi olarak böyle bir turnuvanın bir paydaşı olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu turnuvalar ve etkinlikler, birleştiriciliği, kardeşliği ve vizyonerliği ön plana çıkaracağından ben Şırnak Belediyesi Belediye Başkanı olarak tüm Şırnak hep şehitlerimizi bu müsabakalara gelmelerini ve seyret etmelerini gönüldaş olmalarını canı gönülden istiyorum. Bu müsabakanın başta ilimizi, ülkemizi ve katılımcı olan tüm ülkelere hayırlı olmasını temennisiyle başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İncelemelerin ardından sporcular ile birlikte kısa bir maç yapıldı.