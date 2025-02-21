42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası Başladı - Son Dakika
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Spor

42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası Başladı

42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası Başladı

Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası, 10 ülkeden 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Uludağ Kayak Merkezi'nde başladı. Genç sporcular U-14 ve U-16 kategorilerinde yeteneklerini sergiliyor.

21.02.2025 10:51  Güncelleme: 11:03
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Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası başladı. 2 gün sürecek olan yarışlarda genç sporcular, yeteneklerini sergileyecek.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası'nda genç sporcular piste çıktı. Uludağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara, Türkiye, Kırgızistan, Makedonya, Ermenistan, Bulgaristan, Romanya, İzlanda, Kazakistan, Hırvatistan ve Belçika olmak üzere 10 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katıldı. U-14 ve U-16 kategorilerinde mücadele eden kız ve erkek sporcular, yarışların ilk gününde Uludağ'da heyecanlı anlar yaşadı. 20-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası sonunda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası'nın açılışında yaptığı konuşmada tüm sporculara başarılar diledi. Güzel ve heyecanlı yarışların yaşandığı, kazasız bir organizasyon olmasını dileyen Başkan Aydın, "Bu yıl Uludağ'da gerçekleşen bu heyecan dolu organizasyon benim için çok kıymetli. Oğlum Arda da bu yarışta yer alıyor. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Onların emeklerinin ve azimlerinin sonucunda başarılı olacaklarına inanıyorum. Ayrıca, bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da yaptığı konuşmada, "Bu güzel organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diliyor, katılımcı ülkeleri Bursa'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası'nın açılışına Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Uludağ Alan Başkanı Çınar Çavuş, Federasyon Başkanvekili Tarkan Soyak, antrenörler ve sporcular katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası Başladı - Son Dakika

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