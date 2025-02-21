42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası Başladı

Bursa'da düzenlenen 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası, 10 ülkeden 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. Genç kayakçılar U-14 ve U-16 kategorilerinde yeteneklerini sergiliyor.

21.02.2025 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Genç kayakçılar piste çıktı

42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası başladı

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası başladı. 2 gün sürecek olan yarışlarda genç sporcular, yeteneklerini sergileyecek.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası'nda genç sporcular piste çıktı. Uludağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara, Türkiye, Kırgızistan, Makedonya, Ermenistan, Bulgaristan, Romanya, İzlanda, Kazakistan, Hırvatistan ve Belçika olmak üzere 10 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu katıldı. U-14 ve U-16 kategorilerinde mücadele eden kız ve erkek sporcular, yarışların ilk gününde Uludağ'da heyecanlı anlar yaşadı. 20-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası sonunda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası'nın açılışında yaptığı konuşmada tüm sporculara başarılar diledi. Güzel ve heyecanlı yarışların yaşandığı, kazasız bir organizasyon olmasını dileyen Başkan Aydın, "Bu yıl Uludağ'da gerçekleşen bu heyecan dolu organizasyon benim için çok kıymetli. Oğlum Arda da bu yarışta yer alıyor. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Onların emeklerinin ve azimlerinin sonucunda başarılı olacaklarına inanıyorum. Ayrıca, bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da yaptığı konuşmada, "Bu güzel organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diliyor, katılımcı ülkeleri Bursa'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası'nın açılışına Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Uludağ Alan Başkanı Çınar Çavuş, Federasyon Başkanvekili Tarkan Soyak, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uludağ, Yaşam, Bursa, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:43:24. #1.12#
SON DAKİKA: 42. Uluslararası Uludağ FIS Çocuk Kupası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.