Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi - Son Dakika
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Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi

20.10.2022 00:11
Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi

49 yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit, Kastamonuspor karşılaşması sonrası canlı yayında sürpriz yaptı. Elinde üzerinde mum bulunan bir dilim pastayla babasının yanına gelen Ali Yiğit, tecrübeli hocanın doğum gününü kutladı. Sürprizi sonrası dileği sorulan Okan Buruk'un oğlu, "Şampiyonluk" yanıtını verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit canlı yayında sürpriz yaptı.

ALİ YİĞİT BABASININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

49. yaş gününü kutlayan Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit canlı yayında üzerinde mum bulunan bir dilim pasta getirdi. O anlarda büyük mutluluk yaşayan deneyimli hoca, oğlunu başından öptü.

Canlı yayında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşan Okan Buruk, büyük mutluluk yaşadı

"O BİZİM UĞUR BÖCEĞİMİZ"

Okan Buruk'un mumları üflemesinden sonra dileği sorulan Ali Yiğit, "Şampiyonluk" cevabını verdi. Okan Buruk ise bu mutlu anın ardından, "Teşekkür ederim. O bizim uğur böceğimiz. Onun geldiği maçlarda galibiyetler alıyoruz onun yüzünden Ali Yiğit'e "Uğurböceği" diye ad taktık." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi - Son Dakika
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