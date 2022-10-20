Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit canlı yayında sürpriz yaptı.
49. yaş gününü kutlayan Okan Buruk'a oğlu Ali Yiğit canlı yayında üzerinde mum bulunan bir dilim pasta getirdi. O anlarda büyük mutluluk yaşayan deneyimli hoca, oğlunu başından öptü.
Okan Buruk'un mumları üflemesinden sonra dileği sorulan Ali Yiğit, "Şampiyonluk" cevabını verdi. Okan Buruk ise bu mutlu anın ardından, "Teşekkür ederim. O bizim uğur böceğimiz. Onun geldiği maçlarda galibiyetler alıyoruz onun yüzünden Ali Yiğit'e "Uğurböceği" diye ad taktık." ifadelerini kullandı.
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