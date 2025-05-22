49. Yeşil Bursa Rallisi İçin Geri Sayım Başladı

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı. Nefesleri kesecek yarış öncesi ralli pilotlarının katılımıyla Downtown'da lansman gerçekleştirildi.

Türkiye'de her yıl merakla beklenen Yeşil Bursa Rallisi, bu yıl Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası 3. ayağı olarak 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde 49. kez gerçekleştirilecek. Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenecek Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi öncesinde, yarış öncesi son değerlendirmeler yapıldı.

DasDas Bursa (Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi) ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, Atış Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, BOSSEK Başkanı Mete Pala, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, TOSFED Bursa İl Temsilcisi Mithat Ülküden, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Gökay Azak ile ralli pilotları Kübra Denizci Keskin, Ali Türkkan ve Kerem Kazaz katıldı.

Atış Grup olarak Bursa'nın değerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını söyleyen Atış Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, "Bursa deyince aklıma ilk gelen şeylerden biri otomobili oluyor. Bursa'da çok ayrı bir otomobil sevdası var. Buna da bir katkıda bulunmak, gençleri bir güzel şeylere yönlendirmek için de bizim için çok güzel bir vesile oluyor. Bu organizasyonda da beraber olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Bizim için önemli olan gençleri böyle bir şeye yönlendirebilmek" diye konuştu.

Mete Pala: "Bu yıl da olağanüstü bir organizasyona imza atacağımıza yürekten inanıyorum"

BOSSEK Başkanı Mete Pala, "Bugün burada Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası 3. ayağı olan Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi'nin start almasına sayılı saatler kala büyük bir heyecan ve gururla sizlerle buluşuyoruz. Bu yıl da ekiplerle, gönüllülerimizle, sporcu ve destekçilerimizle birlikte olağanüstü bir organizasyona imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da heyecan, rekabet ve çevre bilinciyle dopdolu bir etkinlik sunacağız. Bu yolculukta bize güç veren, yanımızda olan tüm destekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, "Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağını Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Bursa kulübü çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Bizim yaptığımız kontroller sonucunda da yarışa hazır olduğunu görüyoruz. Katılan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Üçüncü yarış benim için çok kıymetli"

Ralli pilotu Kübra Denizci Keskin ise, "Bursalı bir sporcuyum o yüzden de kendi evimde Yeşil Bursa Rallisi'nde birazcık daha heyecanlı hissediyorum. 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası benim için biraz zor başladı. Marmaris'te ufak bir kaza geçirdim. Bodrum'da da aracım arızalandı. O yüzden üçüncü yarış benim için çok kıymetli. Bir kadın ve aynı zamanda engelli bir sporcu olarak aslında motor sporlarında oldukça zorlandığım bir şey yapıyorum. Çünkü özel bir engel tertibatıyla yarışıyorum. Bütün sporcuların dört uzvuyla yaptığı şey ben iki uzuvla yapmaya çalışıyorum ve bu da sportif anlamda beni çoğu zaman zorluyor. Ralli paralimpik bir spor değil. Engelsiz olan kişilerle birlikte limitleri zorlayabileceğim bir spor içerisinde yer almak istedim. Dünyada bir ilki gerçekleştirerek belki başkaları için de bir kapı açarım diye düşündüm. Hem engelli bir sporcu hem de kadın sporcu olarak Türkiye Ralli Şampiyonası'nda kadın sporcu sayısının artmasını görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu yarışta 16 kadın sporcumuz var. 7'si pilot, 9'u ise Co- Pilot olarak yarışacak. Bizim takımımızda 3 tane kadın pilot yer alıyor. Bu yarışın özel bir seyirci etabı var. O benim için çok heyecan verici olacak. Yeşil Bursa Rallisi'ni güzel bir şekilde tamamlamak istiyorum" şeklinde konuştu. - BURSA