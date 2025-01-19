5 Ocak Karate Kupası Tamamlandı

Spor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana Temsilciliği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası sona erdi.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Suriye, Rusya ve Bosna Hersek'ten 2 bin 500 sporcu katıldı.

Üç gün süren organizasyonda minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde sporcular, rakipleriyle mücadele etti.

Müsabakalar sonunda farklı yaş ve kilolarda dereceye girenlere madalyaları verildi.