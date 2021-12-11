ZONGULDAK - 5.Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı

Zonguldak'ın ev sahipliği yaptığı "5.Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası" başladı.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Türkiye Judo Federasyonu, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Zonguldak Judo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen geleneksel madenci turnuvası, Site Spor Salonu'nda başladı.

Kazakistan ve Özbekistan'ın yanı sıra 23 ilden 751 sporcunun katıldığı turnuvada, yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü gün yüzüne çıkarmak için ter döken madencileri anlatmak amacıyla tiyatral gösteri gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, sporcuları kentte ağırlamakta mutluluk duyduklarını söyledi.

Madenciliğin ve sporun birleştirildiği bir turnuva düzenlendiğini aktaran Tutulmaz, "Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz etkinliğin ilin büyük bir kazanımı olduğunu hep beraber görüyoruz çünkü bu tür turnuvaları bir kez başlatırsın bunun devamı geliyorsa bunun anlamı vardır. Burada beşincisinin yapılıyor olması Zonguldak'ımızın spora destek verdiğinin güzel bir göstergesidir. İlimiz bir spor şehridir. Turnuvanın bir önemli özelliği de spor ve madenciliğinin aynı kare içerisinde olmasıdır. Bunu da ayrıca değerli görüyorum." dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da pandemiden beri fazla müsabaka yapamadıklarını ve burada katılım fazla olduğunu belirterek emeğe geçenlere teşekkür etti.

Turnuva yarın sona erecek.