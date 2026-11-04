55 yaşındaki ambulans şoförü 112 kilometre koşarak Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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55 yaşındaki ambulans şoförü 112 kilometre koşarak Türkiye şampiyonu oldu

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55 yaşındaki ambulans şoförü 112 kilometre koşarak Türkiye şampiyonu oldu
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55 yaşındaki ambulans şoförü 112 kilometre koşarak Türkiye şampiyonu oldu
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Gaziantep'te ambulans şoförü olarak görev yapan 55 yaşındaki Ali Doğru, mesaisinde hayat kurtarmak için verdiği mücadeleyi bu kez koşu parkurlarına taşıdı. Yaklaşık 15 yıldır koşu sporuyla ilgilenen Doğru, katıldığı uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle dikkat çekerek 110 kilometrelik parkurda 112 kilometre koştu ve Türkiye şampiyonu oldu.

Gaziantep'te 25 yıldır sağlık sektöründe görev yapan 55 yaşındaki Ali Doğru, amatör olarak başladığı koşu sporunda zamanla kendisini geliştirerek önemli başarılara imza attı. Ambulans şoförü olarak görev yapan Doğru, acil vakalara yetişmek için mesaisinde zamanla yarışırken, spor hayatında da aynı azim ve disiplinle mücadele ediyor. 

112 KİLOMETRE KOŞUP TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Yaklaşık 15 yıldır koştuğunu belirten Doğru, katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirdi. Daha önce Amanos Dağları'nda düzenlenen 27 kilometrelik yarışta Türkiye şampiyonu olan Doğru, Mersin'in Silifke ilçesindeki Cennet ve Cehennem mevkisinde gerçekleştirilen yarışta ise 452 merdiven ve 1 kilometrelik parkuru 10 dakikada tamamlayarak zirveye ulaştı. Son olarak Elbistan'da düzenlenen uluslararası yarışmaya katılan Doğru, 110 kilometrelik parkurda 112 kilometre koşarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Başarılı sporcu, elde ettiği derecelerle hem sağlık camiasının hem de Gaziantep'in gururu oldu.

55 yaşındaki ambulans şoförü 112 kilometre koşarak Türkiye şampiyonu oldu

''112 PERSONELİ SPORDA DA BAŞARIYA İMZA ATIYOR''

Koşu sporuna başlamasında mesleğinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ali Doğru, ambulans şoförlüğü sırasında sürekli hareket halinde olduklarını söyledi. Acil vakalara ulaşmak için zamanla yarıştıklarını ifade eden Doğru, "Biz zaten 112'de çalışıyoruz. Hep hareketliyiz. Vakalara hızlı bir şekilde ulaştığımız için bu mücadeleyi spora da yansıttık. Türkiye'nin her yerinde nasıl 112 varsa sporda, başarıda ve şampiyonlukta da 112 personeli vardır" dedi.

55 yaşındaki ambulans şoförü 112 kilometre koşarak Türkiye şampiyonu oldu

''ÇOK MUTLUYUM, ÇOK GURURLUYUM''

Elde ettiği şampiyonluğun kendisini mutlu ettiğini belirten Doğru, başarısını arkadaşlarıyla paylaşmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Elbistan'daki yarışmanın ardından organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Doğru, Elbistan Kaymakamlığı'na, belediye başkanına, İbrahim Şahin'e ve Kavaklıtepe'deki yetkililere misafirperverlikleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Ali DoğruGaziantepTürkiyeGüncelSağlıkYaşamSporSon Dakika

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