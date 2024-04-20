59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlıyor

Spor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) heyecanı başladı.

21 Nisan Pazar günü Antalya'da başlayacak olan 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye- Marmaris (154.4 km), Marmaris- Bodrum (136.8 km) ve Bodrum- Kuşadası (181.9 km) olmak üzere toplam 3 etabı ilimiz ev sahipliğinde yapılacak.

23 Nisan Salı Günü saat 12.15'te Fethiye Uğur Mumcu Parkından başlayacak olan Fethiye-Marmaris Etabı sırasından bisikletçiler Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz'den geçerek Marmaris Abdi İpekçi Parkında yarışı tamamlayacaklar.

24 Nisan Çarşamba günü saat 12.45'te Marmaris Ulusal Egemenlik Caddesinden başlayacak olan Turun 4. Etabı sırasından bisikletçiler, Gökova, Akyaka, Akbük, Ören, Mazı, Çamlık, Yalıçiftlik'ten geçerek, Bodrum Avenue AVM'de yarışı tamamlayacaklar.

25 Nisan Perşembe günü saat 11'45'te Bodrum Belediyesi önünden başlayacak olan 5. etap Aydın Kuşadası'nda sona erecek.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada; "Yeryüzü cenneti Muğla'mız, Ege ve Akdeniz'in buluştuğu, doğal ve tarihi zenginlikleri, yemyeşil ormanları, el değmemiş koyları, mavi bayraklı plajları ve tertemiz doğasıyla turizmin gözbebeği bir şehir. Geçtiğimiz yıl yarışın en zorlu etabı olan Kraliçe etabına (Fethiye-Babadağ) Muğla olarak ev sahipliği yaptık. Sporcularımız Babadağ'ın zirvesine başarılı bir şekilde yol aldılar. Yarışlar boyunca bisikletçilere eşsiz Ölüdeniz manzarası eşlik etti. Sadece Babadağ etabını ekranları başında 1 milyar kişi izledi. O nedenle yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yarışları yakından takip edecek olması ilimizin tanıtımı için büyük bir avantaj. Yarışlar boyunca sporcular ilimizin önemli kültür rotalarında doğal güzellikleri arasında yol alırken ekranları başında yarışları izleyen sporseverde bu değerlerimizi tanıma fırsatı bulacaklar" dedi. - MUĞLA