6 madalyalı 9 yaşındaki Aras, tırmanışta uluslararası başarı peşinde - Son Dakika
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6 madalyalı 9 yaşındaki Aras, tırmanışta uluslararası başarı peşinde

24.07.2022 11:17
6 madalyalı 9 yaşındaki Aras, tırmanışta uluslararası başarı peşinde

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen Spor Tırmanışları Küçükler Türkiye şampiyonalarında iki yılda 5 altın ile 1 bronz madalya kazanan ve milli takım seçmelerine çağrılan 9 yaşındaki Aras Soyman, uluslararası müsabakalarda derece hedefliyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca düzenlenen Spor Tırmanışları Küçükler Türkiye şampiyonalarında iki yılda 5 altın ile 1 bronz madalya kazanan ve milli takım seçmelerine çağrılan 9 yaşındaki Aras Soyman, uluslararası müsabakalarda derece hedefliyor.

İlk kez geçen yıl ulusal müsabakalara katılan ve iki yıl içerisinde gösterdiği başarılarla 6 madalyanın sahibi olan Aras, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanabilmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Aras Soyman, AA muhabirine, spor yapmayı çok sevdiğini, tırmanmaya başladığı ilk süreçte hem eğlendiğini hem de zorluk yaşadığını anlattı.

Tırmanma duvarından düşmesine rağmen pes etmeyerek mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Aras, antrenmanlarda gösterdiği azimle ilerleme kaydettiğini ve antrenörünün kendisine 'artık yarışmalara katılabilirsin' dediğini, ilk yarışında da Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.

Elde ettiği Türkiye birincilikleri dolayısıyla milli takım seçmelerine çağrıldığını dile getiren Aras,"Boulder ve lider kategorinde aldığım birincilikten sonra Balkan Şampiyonası seçmelerine katılacağım. Burada birinci olursam, Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Daha çok başarı elde etmek istiyorum. Hedefim Balkan ve Avrupa şampiyonluğu, sonrasında ise olimpiyatlar." diye konuştu.

Spor Tırmanış İl Temsilcisi ve antrenör Leyla Karadağ ise çok hareketli bir çocuk olan Aras Soyman'ı, babasının yaklaşık 5 yıl önce spor yapması için getirdiğini söyledi.

Enerji dolu bir çocuk olan Aras ile antrenman yaptıkları ilk günleri anlatan Karadağ, şöyle devam etti:

"Aras ilk geldiğinde tırmanan ve hiç yerinde durmayan bir çocuktu, hala öyle hareketli hiç yerinde durmuyor. Yapmak istediğini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor, pes etmiyor, istikrarlı ve devamlılık sağlıyor. Dört buçuk yaşında geldi, şu an 9 yaşında ve ilk girdiği tüm yarışlarda derece elde etti. Bizim için mutluluk ve gurur sebebi. Biz Türkiye şampiyonalarına gittiğimizde Aras'ın ismini orada birincilik kürsüsünde duyduğumuzda çok mutlu oluyoruz."

İlk altın madalyasını doğum gününde kazandı

Aras'ın geçen yıl ilk defa Spor Tırmanışları Küçükler Türkiye Şampiyonası'na katıldığını kaydeden Karadağ, "15 Haziran'da katıldığı yarışta kendisinden madalya bekliyorduk, çünkü çok çalışıyordu. Bu tarih Aras'ında doğum günü. İlk yarışması Isparta'daydı ve altın madalya aldı. Sonrasında Nevşehir ile Trabzon'da madalya aldı. Bu yıl Samsun'da madalya aldı. Daha önce Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı fakat yaş kategorisinden sonra iptal ettiler. Yaş kategorisini kaldırma durumları var, eğer olursa eylül ayında Makedonya'da yarışmaya katılacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Karadağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 madalyalı 9 yaşındaki Aras, tırmanışta uluslararası başarı peşinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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