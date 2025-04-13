7. Tour of Mersin Bisiklet Turu Başladı - Son Dakika
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Spor

7. Tour of Mersin Bisiklet Turu Başladı

7. Tour of Mersin Bisiklet Turu Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 4. ve son gün etabı, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Yarış, 33 ülkeden 173 sporcunun katılımıyla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek.

13.04.2025 12:16  Güncelleme: 12:18
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7.'sine ev sahipliği yaptığı Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 4. ve son gün etabı başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarış, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ardından Türkiye'nin en büyük ikinci bisiklet yarışı olarak gösterilen organizasyon, son gün yarışlarıyla tamamlanacak. 4 gün süren yarışın ilk üç gününde 325 kilometreyi geride bırakan sporcular, bisiklet turunun son etabında Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçesinden geçerek 124.2 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Turun ilk etabına 10 Nisan'da Anamur'dan başlayan sporcular, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinden geçerek 94.7 kilometre bisiklet sürdü. İkinci gün etabında Gülnar'dan start alan sporcular Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerini geçip, 125 kilometreyi tamamladı. Tarsus'tan başlayan üçüncü gün etabında ise sporcular Çamlıyayla ilçesini geçerek turu Toroslar ilçesindeki Ayvagediği yaylasında tamamladı.

Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun son gün etabı ise Cumhuriyet Meydanı'nda verilen startla başladı. 33 ülkeden 173 sporcunun katıldığı yarışı bisikletçiler, İsmet İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdmanyurdu Meydanı ve Babil Kavşağı arasındaki güzergahı takip ederek, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tamamlayacak. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 7. Tour of Mersin Bisiklet Turu Başladı - Son Dakika

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