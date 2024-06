7 Yaşındaki Ömer Taha Dede Avrupa Şampiyonu Oldu

Spor

Balıkesir'de yaşayan 7 yaşındaki Ömer Taha Dede, İrlanda'da düzenlenen Okullar Arası Avrupa Satranç Şampiyonası'nda karşılaştığı 7 rakibini de yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Madalyasını boynuna takan minik Taha Ömer, aynı zamanda 7'de 7 yaparak şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak da kayıtlara geçti.

Balıkesir'de matematik öğretmeni bir anne ve polis memuru bir babanın ikinci çocuğu olan Ömer Taha Dede, ulaşılması güç bir rekora imza atarak 7 yaşında Avrupa şampiyonluğu gururunu yaşadı. 5 yaşında ablasına özenerek başladığı satrançta yaptığı hamleler ile kısa sürede kendini fark ettiren Ömer Taha, kulüp çatısı altında disiplinli bir çalışma ile yaşıtlarına göre iyi bir oyuncu oldu. Girdiği yerel turnuvalarda öne çıkan Ömer Taha, Balıkesir il birincisi olduktan sonra, Antalya'da düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. Ardından Türkiye Satranç Federasyonu tarafından milli formaya layık görülen Ömer Taha Dede, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 7 maçını da kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

En zorlu rakibi Romanyalı oldu

Avrupa şampiyonu olduktan sonra İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Ömer Taha Dede, "Önce il birinciliğine gittim. Sonra, Türkiye şampiyonu olmak için Antalya'ya gittim, kazandım. Ardından Avrupa Okullar Şampiyonası için İrlanda'ya gittim. 7'de 7 yaptım ve şampiyon oldum" diye konuştu.

En zorlu maçının hangisi olduğu sorusunu cevaplayan 7 yaşındaki Ömer Taha, "David Christian Talaba diye bir çocuk ile maç yaptım. Romanyalı idi. Çok zordu" dedi. Maçlara nasıl hazırlandığını da dile getiren Dede, "Çalışıyorum, maça çıkıyorum, oynuyorum, yeniyorum, maçtan çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

İlk antrenörü ablası

Satranç ile ablası sayesinde tanışan Ömer Taha Dede, ilk maçlarını ablası Zeynep Tusem Dede ile yaptı. Ardından satranca olan ilgisi artan Ömer Taha'ya ablası oyun taktikleri göstermeye başladı. Satranç kursuna giden abla Zeynep Tusem ile maçlar yapan Ömer Taha Dede, kısa sürede kendini geliştirdi. Kardeşi ile geçirdiği satranç günlerini anlatan Zeynep Tusem Dede, "Okulumuzda satranç dersleri vardı. Benim oynamamı beğenen öğretmenlerim beni kulübe aldı. Ömer Taha da kursa gelmek istedi. Birden sıçrama yaptı. Şu an ben ona taktik veremiyorum. Maç yaptığımız zaman Ömer Taha kazanıyor" dedi.

Hedef dünya şampiyonluğu

Ömer Taha Dede'nin İrlanda'da elde ettiği başarı anında yanında olan Annesi Melek Dede, çok büyük gurur yaşadıklarını söyledi. Anne Dede, "Satranç yolculuğumuz ablası ile birlikte başladı. Balıkesir'de bir kulübümüz Ömer Taha'yı keşfetti, sonra Elbe Spor Kulübü Ömer ile çalışmaya karar verdi. Hepsi gerçekten gayretli ve alanlarında uzman kişiler. Bu başarı hepimizin, ülkemizin başarısı. İrlanda'da Ömer Taha ile beraberdik. Ülkemizi temsil edebilmek, Türkiye'ye ödül getirebilmek çok önemli. 7'de 7 yaparak bu başarıyı elde etmek ayrı bir güzel oldu. Bundan sonra satrançta unvan alma hedefimiz var. Ayrıca seneye yapılacak bir dünya şampiyonası var. Hedefimiz dünya şampiyonluğu" şeklinde konuştu.

Hüroğlu: "Balıkesir, satranç konusunda aktif bir şehir"

Balıkesir Satranç İl Temsilcisi Hasan Hüroğlu ise Ömer Taha Dede'nin elde ettiği başarı ile hem Balıkesir'in hem Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi. Balıkesir'in bir satranç şehri olduğunu aktaran Hüroğlu, "Ömer Taha, bizim Avrupa şampiyonumuz. Biz onu, daha yaşı tutmuyorken fark ettik. Onun geldiğini, başarılar elde edeceğini, şampiyon olacağını anlamıştık. Balıkesir, satranç konusunda aktif bir şehir. Her hafta bir turnuvamız oluyor. Ömer Taha da Eylül ayında girdiği ilk turnuvada UKD puanı bin 500 olarak çıkardı. Antalya'da Türkiye şampiyonu oldu. Federasyonumuz Avrupa'ya götürme kararı aldı. Orada da 7'de 7 yapan ilk Türk sporcusu oldu. Bölgesel olarak satranç konusunda en aktif illerden birisiyiz. Gençlik Spor Müdürümüz Adem Bey'in göreve gelmesi ile bir çok gelişme oldu. Bursa, Manisa, İzmir ve Çanakkale'den bizim turnuvalarımıza geniş katılımlar oluyor. Ben 10 yıldır satranç camiasının içindeyim. Güneş görmeyen odalarda biz satranç turnuvaları yapıyorduk. Şu an satranç salonlarımız yapılıyor. Bunun temelinde de Gençlik Spor İl Müdürümüz Adem Özalp'in satranca verdiği destek yatıyor" dedi. - BALIKESİR