76 yaşındaki Fahri Yılmaz, pedallarını Çanakkale şehitleri için çeviriyor - Son Dakika
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76 yaşındaki Fahri Yılmaz, pedallarını Çanakkale şehitleri için çeviriyor

07.03.2022 14:52
76 yaşındaki Fahri Yılmaz, pedallarını Çanakkale şehitleri için çeviriyor

MKE Ankaragücü Kulübünün eski bisikletçisi 76 yaşındaki Fahri Yılmaz, 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerini yerinde anmak için Ankara'dan yola çıktı.

MKE Ankaragücü Kulübünün eski bisikletçisi 76 yaşındaki Fahri Yılmaz, 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerini yerinde anmak için Ankara'dan yola çıktı.

Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı uğurlama töreninde Fahri Yılmaz, oldukça duygulu anlar yaşadı.

Şehitliğe 22 yıldır bisiklet sürerek gittiğini aktaran Yılmaz, "Ankaragücü formasını sırtımda taşıdığımda çok huzurlu ve mutlu oluyorum. 22 yıldır Çanakkale'ye gidiyorum. Oraya vardığımda tüylerim diken diken oluyor. Ankaragücü mutlu olunca ben daha da mutlu oluyorum. İnşallah Süper Lig'e de çıkarız." dedi.

Güzergahını anlatan Fahri Yılmaz, yaşadığı zorluklarla ilgili, "Yolda yağmura yakalanıyorum. Köpekler geliyor. Tabii köpeklere ekmek veriyorum. Onlara kaymaklı bisküvi veriyorum. Çok seviyorlar kaymaklı bisküviyi. Hemen bana kuyruk sallıyorlar, ben de sevindiklerini anlıyorum. Çanakkale yolculuğu bir arkadaşım sayesinde başladı. Hep Ankara içinde dolaşırdım, bana 'Türkiye turu yapsana.' dedi. Ben de 'Çanakkale'ye gideyim.' dedim ama gidiyorum gidiyorum bitmiyor. Ancak şehitliği görününce bir daha da vazgeçemedim bundan. 22 yıldır gidiyorum. 80 yaşına kadar da gideceğim. Şu an yaşım 76." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın "Cumhurbaşkanı'mız da 18 Mart'ta orada bulunacak. Eğer müsait olursa hem Türk bayrağımızı hem de kulüp bayrağımızı kendisine teslim edersin." önerisine Fahri Yılmaz, "İnşallah, çok sevinirim." cevabını verdi.

Koca, Fahri Yılmaz'ın çok önemli bir amaç için yola çıktığına dikkati çekerek, "18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Sembolik olarak Fahri Yılmaz her yıl oraya seyahat eder. Böyle bir eylemi Ankaragücü'nden birinin yapması bizi ayrıca mutlu ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ salim varsın. Ankaragücü bayrağını, şehitlerimize Fatiha da okuyarak orada dalgalandırsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Faruk Koca ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp personeli, Fahri Yılmaz'ı alkışlarla Çanakkale'ye yolcu etti.

76 yaşındaki Fahri Yılmaz, pedallarını Çanakkale şehitleri için çeviriyor
76 yaşındaki Fahri Yılmaz, pedallarını Çanakkale şehitleri için çeviriyor
76 yaşındaki Fahri Yılmaz, pedallarını Çanakkale şehitleri için çeviriyor
76 yaşındaki Fahri Yılmaz, pedallarını Çanakkale şehitleri için çeviriyor

YORUMLAR
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Fahri Amca bisikletiyle 22'inci kez Çanakkale yolunda Fahri Amca bisikletiyle 22'inci kez Çanakkale yolunda

Fahri Yılmaz, Ankaragücü, Çanakkale, 18 mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 76 yaşındaki Fahri Yılmaz, pedallarını Çanakkale şehitleri için çeviriyor - Son Dakika


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