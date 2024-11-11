Mersin'de Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

Mersin\'de Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde bu yıl 8'incisini düzenlediği 'Uluslararası Satranç Turnuvası' başladı.

11.11.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde bu yıl 8'incisini düzenlediği 'Uluslararası Satranç Turnuvası' başladı. Turnuva, 16 Kasım'da sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 8. Uluslararası Satranç Turnuvasına bu yıl lisanslı sporcuların yanı sıra 131 yabancı sporcunun yer aldığı, 20 farklı ülkeden, 42 farklı şehirden toplam 536 sporcu katıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve her yaştan sporcunun yer aldığı turnuva, 10 Kasım'da açılış hamleleriyle başlarken, 16 Kasım'da son bulacak.

"Bu yıl çok güzel ve yüksek bir katılımla turnuvamızı gerçekleştiriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, satranç turnuvasının başlangıcının bu yıl oldukça anlamlı bir güne denk geldiğini söyledi. Gökayaz, "Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, sadece ülkemizin değil dünyada sayılı liderlerden biri, ölümsüz insan Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü. Bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti için canını ve her şeyini feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, özlem ve minnetle anıyorum. Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde turnuvamızın bu sene 8'incisini düzenliyoruz. Turnuvamızı çok güzel ve yüksek bir katılımla 20 farklı ülkeden ve ülkemizin farklı illerinden toplamda 536 sporcunun katılımıyla yapıyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

"Bu güzel turnuvanın sürekliliği ve devamlılığı muhteşem"

Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Gergeroğlu ise konuşmasında, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz bu güzel turnuvanın sürekliliği, devamlılığı muhteşem. Görüntüler harika. Tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese federasyonum adına ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonluk için yarışan sporculardan turnuvaya tam not

Turnuvaya katılan sporcular da duygularını paylaştı. Küçük yaşlardan itibaren satranca ilgi duyduğunu söyleyen sporcu Halil İbrahim Kurdaş "15 senedir oynuyorum ve satrancı çok seviyorum. Sonuna kadar da oynamayı düşünüyorum. Mersin'de turnuvaya ilk defa katılıyorum. Türkiye'deki çoğu turnuvaya katılmışlığım var. Yabancı ülkelere gitmeyi ve uluslararası turnuvalara katılmayı düşünüyorum. Bu turnuvada hedefim herkes gibi şampiyon olmak ama olamayacaksam da ilk 10 derecesine girmeyi istiyorum" dedi.

D kategorisinde yarışan sporcu Eren Türker ise "Benim ilk turnuvam ve ilk 20'ye girsem benim için yeterli olur. Amacım UKD (Ulusal kuvvet derecesi) açmak ve nasıl oynadığımı somut olarak kanıtlamak. Vakit buldukça satranç oynuyorum. Öğreneli epey oldu ama son 1-2 yıldır devamlı oynuyorum. Çok fazla strateji yapmamız gerekiyor, satrancın bu yönünü çok seviyorum. Bu da hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlarda satranç oynamaya başladığını söyleyen sporcu Erdil Erdoğan, "Stratejik düşünme amaçlı bir oyun. Oturarak ve yavaş oynandığı için satrancı seviyorum. Bu sene çok fazla katılım var. Bu sayede biraz daha eğlenceli oluyor. Ortam biraz stresli oluyor ama daha motive ve atik oluyorsun" şeklinde konuştu.

Stratejik düşünme becerisini geliştiren ve zeki hamlelerin öne çıktığı sporda bu yıl başarılı sporculara; A kategorisinde 460 bin 500 TL, B kategorisinde 140 bin 500 TL, C kategorisinde 56 bin TL, D kategorisinde ise 27 bin 750 TL olmak üzere toplam 684 bin 750 TL ödül verilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de Uluslararası Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

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