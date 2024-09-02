8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Başladı - Son Dakika
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8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Başladı

8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Başladı

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün iş birliğiyle düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, 9 ülkeden 185 yelkencinin katılımıyla başladı. Yarışlar, Marmara Denizi'nde optimist kategorisinde gerçekleştiriliyor. Organizasyon, genç sporcuların zorlu deniz şartlarında mücadele etmesine olanak sağlıyor ve 5 Eylül'de ödül töreniyle sona erecek.

02.09.2024 15:17  Güncelleme: 16:11
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- 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları başladı

TEKİRDAĞ - Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün iş birliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları, büyük bir katılımla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliği'nin desteklediği organizasyona, 9 ülkeden 29 kulüp ve 185 yelkenci katılıyor. Yarışlar, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında, optimist kategorisinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Umman, Cezayir, Tunus, Bulgaristan, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kuveyt ve Katar'dan gelen birçok sporcu, zorlu deniz şartlarında mücadele ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'ın startını verdiği yarışlar, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Akdurak, yarışların önemine dikkat çekerek, "Birçok ülkeden 200'e yakın sporcu burada yarışıyor. Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, yıllardır milli takıma sporcu kazandıran başarılı bir kulüp. Organizasyon son derece iyi hazırlanmış ve katılımcılar da çok mutlu. Yarışlarımız bugün gayet güzel bir şekilde başladı" dedi.

Yarışmalar, 5 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 8. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Başladı - Son Dakika

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