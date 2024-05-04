Türkiye Yüzme Federasyonu\'nun \'9-10 Yaş Arası Yüzme Ulusal Gelişim Projesi\' Bolu\'da başladı

Türkiye Yüzme Federasyonunun faaliyet programında yer alan "9-10 Yaş Arası Yüzme Ulusal Gelişim Projesi" Bolu'da başladı.
Karaçayır Mahallesi'nde bulunan olimpik yüzme havuzunda düzenlenen yarışlara, 10 kulüpten 139 sporcu katılım sağladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in de katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından sporcular havuzun başına geçti.
Bolu, Düzce ve Zonguldak'tan gelen sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.
Yarışlar, yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.
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