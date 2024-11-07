9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası Antalya\'da

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle 9 Kasım Cumartesi günü 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası düzenlenecek. Turnuva Türk ve Alman futbol efsanelerini buluşturacak.

Türkiye ve Almanya'nın tanınmış ve efsaneleşmiş veteran oyuncularından oluşan futbol takımları Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla bir kez daha Antalya'da buluşuyor. Türk-Alman Dostluk Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan 9. Efsaneler Kupası, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde 9 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Türk ve Alman efsaneleri sahada

Antalya'da futbol şöleni yaşatacak turnuva Arcadia Football Center'da yapılacak. Antalyalı futbolseverlere nostaljik ve heyecan dolu anlar yaşatmayı amaçlayan turnuvada, Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Alman ekiplerinden Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler veteran takımları katılıyor. Giriş ve katılımların ücretsiz olacağı turnuvada Yılmaz Vural, Tanju Çolak, Samet Aybaba, Olaf Thon, Karim Haggui, Miroslav Stoch, İbrahim Üzülmez, Recep Çetin, Ahmet Dursun, Cihan Haspolatlı, Hasan Kabze, Uğur Boral, İbrahim Yattara, Hakan Yakın, Oliver Reck, Thomas Ziemer, Martin Driller, Altin Lala, Ömer Erdoğan, Ömer Toprak, Thomas Helmer gibi efsane isimler yer alacak. - ANTALYA