9 gollü çılgın maç! Manchester United\'tan tarihi geri dönüş

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiliz devi Manchester United, Fransız ekibi Lyon'u konuk etti.
Old Trafford'da oynanan müsabakanın normal süresi 2-2 biterken uzatmalarda Lyon'a 5-4 üstünlük kuran Rúben Amorim'in çalıştırdığı Manchester United, yarı finale yükseldi.
Taraftarı önünde 4-2'den geri dönen 'Kırmızı Şeytanlar'a turu getiren golleri 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1. dakikada Diogo Dalot, 114. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1. dakikada Harry Maguire kaydetti.
Fransız temsilcisinin gollerini ise 71. dakikada Corentin Tolisso, 77. dakikada Nicolás Tagliafico, 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette attı.
Lyon'da ilk golü atan orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, 89. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İngiliz ekibi, toplamda 7-6'lık skorla yarı finale yükseldi ve İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile eşleşti.
Avrupa futbolunun önde gelen organizasyonları UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'ten Bodo Glimt, İngiltere'den Tottenham ve Manchester United ile İspanya'dan Athletic Bilbao yarı finale yükseldi.
Bodo Glimt - Tottenham
Athletic Bilbao - Manchester United
UEFA Konferans Ligi'nde ise İspanya'dan Real Betis, İtalya'dan Fiorentina, İngiltere'den Chelsea ile İsveç'ten Djurgarden yarı finale adlarını yazdırdı.
Real Betis - Fiorentina
Chelsea - Djurgarden
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