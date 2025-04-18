9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş - Son Dakika
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Spor

9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile 2-2 berabere kalan Manchester United, rövanşta 120 dakika sonucunda sahadan 5-4 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. 4-2 geriye düştüğü karşılaşmada tarihi bir geri dönüşe imza atan Kırmızı Şeytanlar, yarı finalde Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Athletic Bilbao ile eşleşti.

18.04.2025 07:53  Güncelleme: 08:17
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiliz devi Manchester United, Fransız ekibi Lyon'u konuk etti.

Old Trafford'da oynanan müsabakanın normal süresi 2-2 biterken uzatmalarda Lyon'a 5-4 üstünlük kuran Rúben Amorim'in çalıştırdığı Manchester United, yarı finale yükseldi.

MANU 4-2'DEN GERİ DÖNDÜ

Taraftarı önünde 4-2'den geri dönen 'Kırmızı Şeytanlar'a turu getiren golleri 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1. dakikada Diogo Dalot, 114. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1. dakikada Harry Maguire kaydetti.

Fransız temsilcisinin gollerini ise 71. dakikada Corentin Tolisso, 77. dakikada Nicolás Tagliafico, 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette attı.

9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş

LYON 10 KİŞİ TAMAMLADI

Lyon'da ilk golü atan orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, 89. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

ZORLU RAKİP

İngiliz ekibi, toplamda 7-6'lık skorla yarı finale yükseldi ve İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile eşleşti.

AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ'NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun önde gelen organizasyonları UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finalistler ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'ten Bodo Glimt, İngiltere'den Tottenham ve Manchester United ile İspanya'dan Athletic Bilbao yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

Bodo Glimt - Tottenham

Athletic Bilbao - Manchester United

UEFA Konferans Ligi'nde ise İspanya'dan Real Betis, İtalya'dan Fiorentina, İngiltere'den Chelsea ile İsveç'ten Djurgarden yarı finale adlarını yazdırdı.

KONFERANS LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

Real Betis - Fiorentina

Chelsea - Djurgarden

9 gollü çılgın maç! Manchester United\'tan tarihi geri dönüş
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 248612:
    Türk Ligi'nde herşeye itiraz edip,milyonlarca dolarlık transfer yapan takımlar nerde.Norveç takımı,İsveç takımı var.Sorsanız transfer harcaması bizim takımların çeyreği değil.yazık 16 0 Yanıtla
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