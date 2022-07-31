A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore 'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası Final karşılaşmasında Küba'ya 3-1 mağlup olarak turnavayı 2. olarak tamamladı. Filenin Efeleri, bu sonuçla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edemedi.

Kaynak: İHA

Güney Kore, voleybol, Küba, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda 2. oldu - Son Dakika

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