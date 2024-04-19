A Milli Erkek Voleybol Takımı\'nın 2024 Faaliyet Programı ve Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 yılı faaliyet programı ve söz konusu müsabakalarda yer alacak kadrosu açıklandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk olarak 28 Nisan'da Ankara'da kampa girecek. Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde ise İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak İtalya'nın Cavalese kentine giderek bir turnuvaya katılacak.
Milliler, İtalya kampının ardından 18 Mayıs'ta Milletler Ligi (VNL) 1. ayağı karşılaşmaları için Antalya'ya gidecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı burada 21 Mayıs'ta Kanada, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa ve 26 Mayıs'ta ABD ile karşılaşacak.
1 Haziran'da Japonya'nın Fukuoka şehrine gidecek olan Milliler, VNL 2. ayağı müsabakalarında 5 Haziran'da Slovenya, 6 Haziran'da Polonya, 8 Haziran'da İran ve 9 Haziran'da Almanya ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nin son ayağı müsabakaları için de 15 Haziran'da Slovenya'nın Ljubljana şehrine gidecek olan ay-yıldızlılar, 18 Haziran'da Bulgaristan, 20 Haziran'da Arjantin, 21 Haziran'da Sırbistan ve 23 Haziran'da İtalya ile karşılaşarak Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.
Milletler Ligi Finalleri, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarının neticesinde en yüksek FIVB sıralama puanını alan 4 ülke 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.
Filenin Efeleri, ayrıca 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de 24-25 Ağustos tarihlerinde deplasmanda Danimarka, 29 Ağustos'ta Ankara'da Macaristan müsabakalarını oynayacak. Bu müsabakaların rövanşları 2025 yılında oynanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın söz konusu müsabakalar için açıklanan oyuncu kadrosu şöyle:
Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan
Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram
Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar
Millilerin idari ve teknik kadrosunda ise şu isimler yer alacak:
Semih Oktay - Erkek Milli Takımlar Koordinatörü
Orkun Özel - A Erkek Milli Takım Menajeri
Cedric Enard - Başantrenör
Umut Çakır - Yardımcı Antrenör
Mert Karatop - Yardımcı Antrenör
Alexandre Leal Goulart Nunes - Yardımcı Antrenör
Gael Querin - Kondisyoner
Ali Rıza Metin - İstatistik Antrenörü
Sedat Şanlı - İstatistik Antrenörü
Burak Yılmaz - Fizyoterapist
Bilal Aslan - Fizyoterapist
Aykut Yılmaz - Masör - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2024 Faaliyet Programı ve Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Mersin'de düzenlenecek olan Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası yarın başlıyor. Toplam 380 sporcu mücadele edecek olan organizasyonda sporcular, Paris Olimpiyatları'na katılabilmek için puan toplayacaklar.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonun son hafta karşılaşmasında, Play-Off oynamayı garantileyen Çayırova Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi deplasmanına konuk olacak.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi, idari menajer Gökhan Çelebi'nin doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman, ısınma ve top kapma çalışmalarıyla devam etti ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Of Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Trabzon'un Of ilçesinde ilkokullar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya 10 okulun takımı katıldı ve turnuva Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında yapılan İsmail Yıldırım İlkokulu ve Eskipazar İlkokulu maçıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Turnuvanın final karşılaşması ise 23 Nisan'da İlçe Stadyumunda oynanacak.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Artistik Cimnastik Minikler, Yıldızlar ve Gençler Kız ve Erkek İl Birinciliği yarışmaları sona erdi. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Okul Sporları İl Tertip Komitesi, Hakemler ve Antrenörler tarafından verildi.
Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Salon Sezonu'nu Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olarak tamamladı. Ancak Muğla'da sahası olmadığı için maçlarını Alanya'da oynuyor. Son maçta Denizli Acıpayam Belediyespor'u 6-1 mağlup eden takım, Süper Lig B grubunda liderliğe yükseldi. Ancak kulüp başkanı ve antrenör Serkan Şen, Muğla'dan yeterince destek alamadıklarını belirterek diğer illerden teklifler aldıklarını söyledi.
Fenerbahçeli olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK'da, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" şeklinde bir espri yaptığı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?