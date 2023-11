EURO 2024'te ilk hedef çok net! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi grupları işaret etti

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nu lider bitiren A Milli Takım, 1-1 sona eren Galler maçının ardından yurda dönüş yaptı. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 için ilk hedefi de koydu.

"HEDEFİMİZ ÖNCE GRUPTAN ÇIKMAK"

Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan çıkıp, gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Milli takım bizim takımımız. Biz başarılı olursak ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız hep birlikte sevince boğuluyor. Gündem değişiyor. Bunun devam etmesi lazım. Türk Milli Takımı hepimizin gözbebeği. Bizim de gözbebeğimiz. Galip gelince gözlerimizin içi parlıyor. Bunu bütün milletimizde görüyoruz. Yurt dışına gittiğimiz etrafımızı çeviriyorlar. Türkiye'de de aynı şey. 2024 Avrupa Şampiyonası için 50 bin tane forma siparişi verdik. Tüm milletimizin duaları bizimle. Orada sadece gruptan çıkmak değil, daha büyük başarılar hedefliyoruz. Takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Bu yapabilecek güç bizde var. Önce hayal ettik. Hayalimizi hayata geçirdik. Avrupa Şampiyonası'na katılması konusundaki hayalimiz şu anda bitti. Bundan sonraki hayalimiz Avrupa Şampiyonası'nda önce gruptan çıkmak daha sonra da gidebileceğimiz yere kadar daha yukarılara tırmanmak. 2032 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleme yetkisini aldık. Bundan sonraki bütün Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılan bir ekip olmak istiyoruz. Genç ve kaliteli bir ekibimiz var. Her dönemde yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. Son olarak Kenan Yıldız'ı hocamız milli takıma davet etti. 7 tane eksiğimiz varken bunu yaptık. Hakan Çalhanoğlu kaptanımızı tebrik ediyorum, erkek çocuğu dünyaya geldi" diye konuştu.

MONTELLA'NIN AĞABEYİ FENALAŞTI

EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında deplasmanda Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubunu lider bitiren A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Galler dönüşünce uçakta Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanmasının ardından milli takım kafilesini taşıyan uçak, Almanya'nın Münih kentine iniş yaptı. Emanuele Montella, uçakta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emanuele Montella'ya; TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, milli takım doktoru ve teknik direktör Vincenzo Montella da eşlik etti. Milli takım kafilesini taşıyan uçak daha sonra yeniden havalandı ve 11.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HASTANEDEN ÇIKTI"

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Uçaktan aniden tansiyonu düştü. Hemen doktorlarımız müdahale ettiler, serum verdiler. Biraz beklediler. Maalesef durumunda yeteri kadar iyileşme görmedikleri için Münih'e acil iniş yaptık. Münih'te önce ekipler uçağın içinde müdahalede bulundu. Bir süre bekledik. Daha sonra hastaneye götürdüler. Hamit Altıntop ve federasyonumuzun görevlendirmiş olduğu doktorlar beraber indiler. Orada bütün tahlilleri yapıldı. Bir risk görmediler. Hayati bir tehlike olmasın diye indirilmişti. Allah'a çok şükür her şey yolunda. Hocamız ve Emanuele Montella hastaneden çıktı. Orada biraz dinlendikten sonra Roma'ya geçecekler. Hamit Altıntop da bir sonraki uçakla doktorla birlikte Türkiye'ye gelecek. Güzel bir gecenin ardından sıkıntı oldu ama beklemek zorunda kaldık, havaalanı kapalıydı. Çok şükür sağ salim indik. Çok şükür bazı başarıları giderken, hiçbir şey kolay değil. Her türlü zorluk var. Bu da onlardan biri oldu. Her başarının arkasında takım çalışması var. Başkanıyla, yönetim kuruluyla, teknik ekibiyle, futbolcusuyla. Uçakta hepimiz önce üzüldük, korktuk. Çok şükür korkacak bir şey yok, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ ÇOK UZUN YILLARDAN BERİ YAŞANMAYAN ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

Grup lideri olarak EURO 2024'e gittikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Büyükekşi, "Öncelikle çok mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Tarihimizde ilk defa grup lideri olarak bir turnuvadan çıkıyoruz. Galler Futbol Federasyon başkanı yanımda devamlı cep telefonundan Hırvatistan maçının sonucuna baktı. Biz çok daha rahat maçı izledik. Allah bugünleri de bize gösterdi. Biz yeni şeyler yapmaya çalışan bir federasyonuz. Milli takımımızın son derece kaliteli olduğu, güzel oyun oynamadığı, sistem olmadığı gibi eleştiriler vardı. Hocamızı daha önceden Adana Demirspor'dan tanıyorduk, Mart ayında zaman zaman aklımızdan geçirmiştik ama galibiyetler gelince devam ettik. Ermenistan beraberliği arasından Japonya mağlubiyetinden sonra hocamızın futbolcularla ilgili bir takım olumsuz düşünceleri, daha önce düşünmüş olduğumuz bu yola itti. Hocamız gerçekten saygıdeğer biri. 4 maç oynadık, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Çok uzun yıllardan beri yaşanmayan çok güzel bir başlangıç yaptı. 2024 Avrupa Şampiyonası'nın kuraları 2 Aralık'ta Hamburg'da çekilecek. Hedef başarılı olabilmek" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ ARADI, TEBRİK ETTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galler maçının ardından futbolcuları arayıp, tebrik ettiğini belirten Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız her maçtan sonra bizi aradı, tebrik etti, moral verdi. Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisi de bizi gerçekten mutlu ediyor. İnşallah bu başarı bundan sonra devam edecek."