A Milli Kadın Futbol Takımı Erzincan'da panele katıldı - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı Erzincan'da panele katıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı Erzincan\'da panele katıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, Erzincan'da düzenlenen 'Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar' konulu panele katıldı. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve yardımcı antrenör Hilal Başkol, panelde konuşmalar yaparak kadın futbolunun gelişimi ve fırsatları hakkında bilgi verdi. Panele, futbolcular, sorumlular ve üniversite öğrencileri de katıldı.

23.05.2024 16:57
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, Erzincan'da " Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar" konulu panele katıldı.

Kadın milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta 31 Mayıs Cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Azerbaycan'ı konuk edecek. Müsabaka dolayısıyla kentte kampa giren milli futbolcular, bir yandan çalışmalarını sürdürüyor, bir yandan da davetlere katılıyor.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar" panelinde yaptığı konuşmada, üniversite öğrencileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Panelde emeği geçenlere teşekkür eden Kıragası, şöyle konuştu:

"Bizim için çok kıymetli bir an. Bu kadar güzel bir üniversiteye sahip olmak, bu kadar güzel imkanların içerisinde eğitim hayatınıza devam ediyor olmak bence çok kıymetli. Geldiğimiz günden beri şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Müthiş bir stadyum, müthiş bir ortam içerisinde kampımıza başladık. O yüzden bugün de sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye Futbol Federasyonunda 15 yıldır çalışıyorum. Son 4 senedir A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'nü yapıyorum. 8 sene erkek takımlarda, profesyonel takımlarda yardımcı antrenör olarak çalıştım. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunuyum. Akabinde Bahçeşehir Üniversitesi Spor Yönetiminde yüksek lisansımı yaptım. Sonra Avustralya Üniversitesinde spor yönetimi üstüne bir eğitimimi tamamladım."

Yardımcı antrenör Hilal Başkol da futbola nasıl başladığını anlatarak, "Oturduğum mahallemde bulunan okuldaki beden eğitimi öğretmenim, kadın futbol okul takımı kurmak istedi. Böylelikle basketbol oynarken bir anda kendimi futbol tarafına geçirdim. Çünkü mahallede çok oynuyordum. Erkeklerle oynuyordum, hatta abimi oynatmıyorlardı, beni oynatıyorlardı. Bu yüzden de abimle sürekli kavga ediyorduk. Böyle bir süreç oldu açıkçası. Okul takımı kurulunca direkt futbol tarafına geçtim. Daha sonra orada Türkiye şampiyonu olduk. Türkiye şampiyonu olunca o dönem Ülker'in Futbol Köyleri Projesi vardı. Benim maçımı CD'ye çekmişlerdi. O zaman milli takım antrenörlerine gösteriyorlar, sonra beni 15 yaş altı seçmelerine davet ediyorlar. Böylelikle milli takımın kapısını araladım." diye konuştu.

Panele, yardımcı antrenör Begüm Üresin, futbolcular Ebru Topçu, Ümran Özev ile Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Koray Uzun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Çağrı Çırak ile öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı Erzincan'da panele katıldı - Son Dakika

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