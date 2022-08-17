Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos Cumartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ay-yıldızlı ekibin kampına şu isimler davet edildi:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

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