A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

17.08.2022 17:24
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 20-23 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 20-23 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos Cumartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ay-yıldızlı ekibin kampına şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.), Handan Kurğa (Konak Belediye Spor)

Defans: Didem Karagenç, Cansu Nur Kaya, Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone), İlayda Civelek (ALG Spor), Ferda İpek Çevik (Wulfz Fatih Karagümrük), Güzide Alçu (Amed Sportif Faaliyetler), Rabia Civan (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor)

Orta Saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen (ALG Spor), Meryem Cennet Çal (Young Boys Bern), Zeynep Kerimoğlu, Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone), Busem Şeker (Konak Belediye Spor), Beyza Kara (Hamburger SV), Meryem Mas (Dijon FCO), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget)

Forvet: Yağmur Uraz, Kader Hançar (Beşiktaş JK Vodafone), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Hepsiburada)

YORUMLAR
500
Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği Bafra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği TEM bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı TEM bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı
Kaynak: AA

Vodafone, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu!
15:23 RTÜK, animasyon filminde kadın karakterlerin yakınlaştığı sahne sebebiyle Netflix'e ceza kesti
15:04 Levent İnanır'dan dayısı Kadir İnanır'ı kızdıracak sözler: Bir cümlesi benim yıldızımı söndürdü
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 17:24:43. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement