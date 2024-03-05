A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki (EURO 2025) rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan giren milli takım, B1 Grubu'nda Azerbaycan, Macaristan ve İsviçre ile eşleşti.
Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:
A Ligi grupları
A1: Hollanda, İtalya, Norveç, Finlandiya
A2: İspanya, Danimarka, Belçika, Çekya
A3: Fransa, İngiltere, İsveç, İrlanda Cumhuriyeti
A4: Almanya, Avusturya, İzlanda, Polonya
B Ligi grupları
B1: İsviçre, Macaristan, Türkiye, Azerbaycan
B2: İskoçya, Sırbistan, Slovakya, İsrail
B3: Portekiz, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Malta
B4: Galler, Hırvatistan, Ukrayna, Kosova
C Ligi grupları
C1: Belarus, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Gürcistan
C2: Slovenya, Letonya, Kuzey Makedonya, Moldova
C3: Yunanistan, Karadağ, Andorra, Faroe Adaları
C4: Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Ermenistan
C5: Arnavutluk, Estonya, Lüksemburg
Nisan ve temmuz aylarında oynanacak maçlarla takımlar lig etabını tamamlayacak. Lig etabının sonunda elde edilen sıralama ise bir sonraki Uluslar Ligi'nde takımların pozisyonunu belirleyecek.
A Ligi'ndeki 16 takım, gruplarında ilk 2 sırayı almaya çalışacak. İlk 2 sırayı alan 8 ekip, ev sahibi İsviçre ile birlikte EURO 2025'te yer alacak.
Geriye kalan 7 şampiyona bileti, ekim-kasım-aralık aylarında yapılacak iki turlu play-off maçları sonucunda sahiplerini bulacak.
Play-off'ların ilk turunda A Ligi'ni 3. ve 4. sırada bitiren 8 takım ile C Ligi'ni ilk sırada bitiren 5 takım ve en iyi 3 ikinci takım birbirleriyle karşılaşacak. Play-off'ların ilk turunu kazanan 8 takım, ikinci tura kalacak.
A Milli Kadın Takımı'nın da yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grup birincisi ve en iyi 2 ikinci, B Ligi'nde 2 ikinci ve 4 üçüncü takımlar play-off ilk turu oynayacak ve kazanan 6 takım 2. tura yükselecek.
İlk tur play-off maçları sonucu kazanan toplam 14 takım, ikinci turda ligdeki sıralamalarına göre 2. tur play-off maçları oynanacak. Kazanan 7 takım, İsviçre'de 2-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanacak.
Eleme maçları 3 Nisan'da başlayacak
Organizasyonda maç takvimi de şu şekilde:
Lig etabı 1. ve 2. eleme maçları: 3-9 Nisan
Lig etabı 3. ve 4. eleme maçları: 29 Mayıs-4 Haziran
Lig etabı 5. ve 6. eleme maçları: 10-16 Temmuz
Play-off turu kura çekimi: 19 Temmuz
Play-off 1. turu: 23–29 Ekim
Play-off 2. turu: 27 Kasım-3 Aralık
EURO 2025 finalleri kura çekimi: 16 Aralık
EURO 2025 Fiinalleri: 2–27 Temmuz 2025 (İsviçre)
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