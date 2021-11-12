A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 26 Kasım'da Braunschweig'de Almanya, 30 Kasım'da ise Mersin'de İsrail ile oynayacağı 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 15 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası