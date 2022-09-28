Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı

28.09.2022 20:56

FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Gruptaki ilk maçta Tayland'a 3-2 kaybeden Filenin Sultanları ikinci maçta ise Güney Kore'yi 3-0 yenmişti.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım'ımız, 2022 Dünya Şampiyonası'nda, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, son olarak Güney Kore ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan, 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

DOMİNİK'İ DE GEÇMEYİ BAŞARDIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu üçüncü maçında Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin sultanları, Dominik'i de 3-2 ile geçmeyi başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'na tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'na tebrik
Kaynak: AA

Dominik Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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