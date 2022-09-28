Korkuyla Rusya'yı terk eden on binlerce kişinin tercihi aynı ülke oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya 'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu üçüncü maçında Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin sultanları, Dominik'i de 3-2 ile geçmeyi başardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika

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