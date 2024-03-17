A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak. Milli takım, İstanbul'da toplanacak ve Macaristan mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Ardından Macaristan'da kamp yapacak ve Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Maçlar sonrasında takım İstanbul'a dönecek.

17.03.2024 10:29  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, yarın İstanbul'da toplanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takıma davet edilen futbolcular, yarın saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Milliler, Macaristan mücadelesinin hazırlıklarına yarın saat 16.45'te yapacağı antrenmanla başlayacak. Hazırlıklarına Riva'da devam edecek ay-yıldızlılar, 21 Mart Perşembe günü saat 16.00'da özel uçakla Macaristan'a hareket edecek.

Milliler, maç öncesinde son antrenmanını perşembe günü TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı Puskas Arena'da yürüyüş yaparak tamamlayacak. A Milli Takım Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Avusturya maçının hazırlıkları Macaristan'da gerçekleştirilecek

Macaristan ile 22 Mart Cuma TSİ 22.45'te başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Milliler, 25 Mart Pazartesi günü özel uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket edip, aynı gün TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'nda yürüyüş yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, 26 Mart Salı TSİ 22.45'te oynanacak mücadelenin ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek.

A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan ve Avusturya ile oynanacak özel maçlar için kadroya davet edilen isimler şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille).

Kaynak: AA

Milli Takım, Macaristan, Avusturya, İstanbul, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Serebral Palsi Hastası Cankat Ergin, Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonu Oldu
    11:17 Serebral Palsi Hastası Cankat Ergin, Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonu Oldu

    Serebral palsi (beyin felci) rahatsızlığı bulunan Cankat Ergin, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşta serebral palsi tanısı konulan Cankat, tekerlekli sandalye basketbolu ve vücut geliştirme sporuyla ilgilendikten sonra bilek güreşine yönelmiştir. 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan Cankat, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeyi hedeflemektedir. Cankat, engelli bireylerin spor yapabileceğini ve başarılı olabileceğini vurgulamaktadır.

  • Eskişehirspor Taraftarları Takıma Moral Verdi
    11:13 Eskişehirspor Taraftarları Takıma Moral Verdi

    Eskişehirspor taraftarı, bugün oynanacak Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin önünde bir araya geldi. Meşaleler yakarak ve tezahüratlarda bulunarak takıma moral veren taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Eskişehirspor yetkilileri, taraftara verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

  • 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Türkiye 3 madalya kazandı
    11:04 2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nda Türkiye 3 madalya kazandı

    2024 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci ayağı Palandöken Etabı sonuçlandı. Türkiye turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

  • Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları devam ediyor
    10:49 Başiskele Yakup Altun Stadına sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları devam ediyor

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yakup Altun Spor Tesisi Projesi kapsamında saha ve tesis çalışmalarını sürdürüyor. Sahada sentetik çim serilmeden önce zemin iyileştirmesi yapılıyor ve tesis binası da inşa ediliyor.

  • Mehmetçik Sarıkamış'ta eksi 25 derece soğukta eğitimlerini sürdürüyor
    10:04 Mehmetçik Sarıkamış'ta eksi 25 derece soğukta eğitimlerini sürdürüyor

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 25 derece soğukta, 2-3 metreyi bulan karda eğitimlerine devam eden komandolar, özel teçhizat ve tekniklerle çığ olaylarına müdahale edebiliyor, kardan yapılarla barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Kayakla engelli parkur ve doğal engellerden geçiş eğitimlerini başarıyla tamamlayan komandolar, düşmana korku salıyor.

  • Karlı Dağların Eri Komandolar, Zorlu Görevlere Hazırlanıyor
    09:57 Karlı Dağların Eri Komandolar, Zorlu Görevlere Hazırlanıyor

    Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı karlı dağların erleri olarak nitelendirilen komando birlikleri, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arama kurtarmadan operasyona zorlu görevlere tatbikatlarla hazır hale getiriliyor. Karla kaplı sarıçam ormanlarında gerçekleştirilen tatbikatlar, komandoların dondurucu soğukta geceyi geçirdiği mevzilerde barınma, yeme-içme ve teçhizat bakımını gerçekleştirmesini, çığda hayat kurtarmayı öğrenmesini ve hedefleri tam isabetle vurmasını gösteriyor.

  • Sarıkamış'ta Komandolar Eksi 25 Derecede Eğitimlerine Devam Ediyor
    09:49 Sarıkamış'ta Komandolar Eksi 25 Derecede Eğitimlerine Devam Ediyor

    Sarıkamış ilçesindeki komandolar, eksi 25 derece soğuk ve 2-3 metreyi bulan karda gece gündüz eğitimlerini sürdürüyor. Özel teçhizat ve tekniklerle yapılan eğitimlerde çığ olaylarına müdahale edebilme ve kayakla engelli parkurlardan geçiş gibi beceriler kazanılıyor. Komandolar, zorlu kış şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

  • Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi polis vatandaşları uyardı
    09:31 Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi polis vatandaşları uyardı

    Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.

  • Kayserispor Süper Lig'de 11. mağlubiyetini aldı
    09:22 Kayserispor Süper Lig'de 11. mağlubiyetini aldı

    Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamadı ve rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

  • Kayserispor, Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet aldı
    09:20 Kayserispor, Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet aldı

    Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.


11:16 Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye üçüncüsü oldu Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Türkiye üçüncüsü oldu
10:10 Ukrayna’nın Belgorod’a yönelik saldırıları Putin’i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik saldırıları Putin'i küplere bindirdi: İntikamımız sert olacak
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
20:09 MHP’de büyük kurultay günü Talihsiz bir kaza yaşayan Bahçeli’nin kürsüye kol askısıyla çıktığı görüldü MHP'de büyük kurultay günü! Talihsiz bir kaza yaşayan Bahçeli'nin kürsüye kol askısıyla çıktığı görüldü
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:58 Bolivya’da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 11:27:36. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement