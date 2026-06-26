A Milli Takım Galibiyetle Veda Etti

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya galibiyetle veda etti.

-A Milli Takım'ın ABD karşısındaki ilk golüne imza atan Arda Güler, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu unvanının (21 yaş 4 ay) yeni sahibi oldu. Arda, böylece 2002 Dünya Kupası'nda attığı golle bu rekoru elinde bulunduran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

-Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolcular Orkun Kökçü ve Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na gelmek 24 yıl sürmeyecek, çok daha kısa sürede geleceğiz

'Bu akşamki maç bin tane zafere bedel bir maç oldu'

'Farklı olabilirdi ama maalesef durum bu'

'Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemli'

Orkun Kökçü: İnşallah gelecekteki turnuvalarda ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz

Salih Özcan: Bu takım daha fazlasını hak etti

2026 DÜNYA KUPASI

I Grubu:

22.00 Norveç - Fransa

22.00 Senegal - Irak

SÜPER LİG

Süper Lig ekipleri 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE

-Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

GAZİ KOŞUSU

11.00 100'üncü Gazi Koşusu öncesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği düzenlenecek.