A Milli Takım Galibiyetle Veda Etti - Son Dakika
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A Milli Takım Galibiyetle Veda Etti

26.06.2026 10:16
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 yenerek turnuvaya veda etti.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek kupaya galibiyetle veda etti.

-A Milli Takım'ın ABD karşısındaki ilk golüne imza atan Arda Güler, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu unvanının (21 yaş 4 ay) yeni sahibi oldu. Arda, böylece 2002 Dünya Kupası'nda attığı golle bu rekoru elinde bulunduran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

-Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolcular Orkun Kökçü ve Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella: Dünya Kupası'na gelmek 24 yıl sürmeyecek, çok daha kısa sürede geleceğiz

'Bu akşamki maç bin tane zafere bedel bir maç oldu'

'Farklı olabilirdi ama maalesef durum bu'

'Bu maçta sergilenen futbol gururumuz açısından önemli'

Orkun Kökçü: İnşallah gelecekteki turnuvalarda ülkemizi daha güzel bir şekilde gururlandırabiliriz

Salih Özcan: Bu takım daha fazlasını hak etti

2026 DÜNYA KUPASI

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FENERBAHÇE

-Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

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11.00 100'üncü Gazi Koşusu öncesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 'Yıldızlarla Kahvaltı' etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Galibiyetle Veda Etti - Son Dakika

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