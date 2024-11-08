A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım\'ın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Takım, Galler ve Karadağ maçları için aday kadrosunu duyurdu. Sakat oyuncular hariç.

08.11.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Doğan Alemdar, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Kariyerini Portekiz'in Porto kulübünde sürdüren ve daha önce genç milli düzeyde İsveç'i temsil eden Deniz Gül ile Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

Ay-yıldızlı kadroda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Abdülkerim Bardakcı ( Galatasaray, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion FC), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Doğucan Haspolat (KVC Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (FC Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (SL Benfica), Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler

(Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız

(Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Politika, Karadağ, Futbol, Galler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:12 Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
01:11 RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:27 Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 20:00:32. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.